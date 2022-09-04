Пермяков бесплатно обучат стэндапу уровня ТНТ

Школа комедийной импровизации приглашает пермяков на бесплатный открытый урок

05 сентября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Научить шутить обещают даже самых робких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяков приглашают попробовать себя в современном виде театрального искусства — комедийной импровизации. Урок бесплатный, но только для совершеннолетних. Информация появилась в группе «Школа комедийной импровизации в Перми» в соцсети «Вконтакте». «7 сентября в 19:00 приглашаем на бесплатный открытый урок по комедийной импровизации. Если ты видел шоу „Импровизация“ или „Импровизация команды“ на ТНТ, то ты уже примерно понимаешь о чем идет речь. Занятие только для совершеннолетних участников, так как жанр свободный и ограничения по цензуре отсутствуют».- сообщается в посте. Организаторы обещают помочь участникам чувствовать себя комфортно на сцене, шутить без предварительных юмористических заготовок, вживаться в разные роли. По их словам, этот вид искусства подойдет даже самым робким и скромным людям.

Пермяков приглашают попробовать себя в современном виде театрального искусства — комедийной импровизации. Урок бесплатный, но только для совершеннолетних. Информация появилась в группе «Школа комедийной импровизации в Перми» в соцсети «Вконтакте». «7 сентября в 19:00 приглашаем на бесплатный открытый урок по комедийной импровизации. Если ты видел шоу „Импровизация“ или „Импровизация команды“ на ТНТ, то ты уже примерно понимаешь о чем идет речь. Занятие только для совершеннолетних участников, так как жанр свободный и ограничения по цензуре отсутствуют».- сообщается в посте. Организаторы обещают помочь участникам чувствовать себя комфортно на сцене, шутить без предварительных юмористических заготовок, вживаться в разные роли. По их словам, этот вид искусства подойдет даже самым робким и скромным людям.