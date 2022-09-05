В минобре показали эскизы спорткомплекса пермского педуниверситета

На территории Пермского педагогического университета сносят здание спортивного зала и ряд хозяйственных построек. На этом месте в 2024 году должен появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина, опубликовав в Telegram эскизы будущего центра.
«В Пермском педуниверситете приступили к подготовке площадки для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируется завершить в феврале 2024 года. А пока можем посмотреть будущий ФОК на эскизах», — пишет Кассина.
Ранее URA.RU сообщало, что работы обойдутся в 242 млн 629 тысяч 226 рублей. Это будут деньги федерального бюджета.
Новый спорткомплекс должны сдать в феврале 2024 года
Раиса Кассина в Telegram
Пока на этом месте рабочие сносят старые постройки
Раиса Кассина в Telegram
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На территории Пермского педагогического университета сносят здание спортивного зала и ряд хозяйственных построек. На этом месте в 2024 году должен появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина, опубликовав в Telegram эскизы будущего центра. «В Пермском педуниверситете приступили к подготовке площадки для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируется завершить в феврале 2024 года. А пока можем посмотреть будущий ФОК на эскизах», — пишет Кассина. Ранее URA.RU сообщало, что работы обойдутся в 242 млн 629 тысяч 226 рублей. Это будут деньги федерального бюджета.