05 сентября 2022

В минобре показали эскизы спорткомплекса пермского педуниверситета

Министр образования Пермского края Раиса Кассина опубликовала эскизы будущего спорткомплекса ПГГПУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, волейбол, девочка, школа, спортзал, физкультура
На новый спорткомплекс потратят более 242 млн рублей (архивное фото) Фото:

На территории Пермского педагогического университета сносят здание спортивного зала и ряд хозяйственных построек. На этом месте в 2024 году должен появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина, опубликовав в Telegram эскизы будущего центра.

«В Пермском педуниверситете приступили к подготовке площадки для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируется завершить в феврале 2024 года. А пока можем посмотреть будущий ФОК на эскизах», — пишет Кассина.

Ранее URA.RU сообщало, что работы обойдутся в 242 млн 629 тысяч 226 рублей. Это будут деньги федерального бюджета.

Новый спорткомплекс должны сдать в феврале 2024 года
Пока на этом месте рабочие сносят старые постройки

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На территории Пермского педагогического университета сносят здание спортивного зала и ряд хозяйственных построек. На этом месте в 2024 году должен появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина, опубликовав в Telegram эскизы будущего центра. «В Пермском педуниверситете приступили к подготовке площадки для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируется завершить в феврале 2024 года. А пока можем посмотреть будущий ФОК на эскизах», — пишет Кассина. Ранее URA.RU сообщало, что работы обойдутся в 242 млн 629 тысяч 226 рублей. Это будут деньги федерального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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