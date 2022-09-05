В Лангепасе пасынок избил 84-летнего отчима до смерти

06 сентября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел во время семейного застолья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Лангепасе пасынок во время семейного застолья избил 84-летнего отчима, который позже скончался от побоев в больнице. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В августе 2022 года 41-летний мужчина, находясь у себя в квартире в Лангепасе, в порыве эмоций несколько раз ударил руками по голове своего престарелого отца 1938 года рождения. Последний был госпитализирован в Лангепасскую городскую больницу, где спустя 2 недели скончался от причиненных ему повреждений», — сообщают в ведомстве. В отношении пасынка следственным отделом по городу Лангепас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под домашним арестом. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил знакомого и пытался избавиться от свидетеля. Житель Когалыма в ходе распития спиртного с двумя приятелями нанес одному из них несколько смертельных ножевых ранений. А чтобы скрыть преступление злоумышленник попытался избавиться и от второго знакомого.

В Лангепасе пасынок во время семейного застолья избил 84-летнего отчима, который позже скончался от побоев в больнице. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В августе 2022 года 41-летний мужчина, находясь у себя в квартире в Лангепасе, в порыве эмоций несколько раз ударил руками по голове своего престарелого отца 1938 года рождения. Последний был госпитализирован в Лангепасскую городскую больницу, где спустя 2 недели скончался от причиненных ему повреждений», — сообщают в ведомстве. В отношении пасынка следственным отделом по городу Лангепас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под домашним арестом. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил знакомого и пытался избавиться от свидетеля. Житель Когалыма в ходе распития спиртного с двумя приятелями нанес одному из них несколько смертельных ножевых ранений. А чтобы скрыть преступление злоумышленник попытался избавиться и от второго знакомого.