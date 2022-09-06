Пермская команда победила со счетом 4:2 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский ХК «Молот» одержал победу в матче против «Челмета». Об этом написано на официальном сайте хоккейного клуба.

«Пермская команда хотела реабилитироваться перед болельщиками и с первых минут завладела инициативой. Шайбу в ворота противника забили Даниил Сероух, Максим Березкин, Максим Зюзякин и Илья Чефанов», — говорится об игре. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Молота».

«Челмет» за все время игры смог забить две шайбы. Главный тренер ХК «Молот» Альберт Логинов похвалил команду соперников. «„Челмет“ хорошая, быстрая команда, с хорошим, обученным нападением. Ребята владеют достаточным мастерством, что они и показали сегодня, забив красивые голы», — отмечает тренер.

Ранее пермский хоккеист, игравший за сборную РФ, получил в подарок металлическую клюшку. Таким образом клуб отметил достижение игрока — в составе питерского СКА Кетов провел более 500 игр.