Свердловский минкульт попросил Tele-club внимательнее выбирать артистов из-за критики спецоперации

Письмо с рекомендациями по выбору «правильных» артистов пришло в Tele-club 15 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Министерство культуры Свердловской области перед срывами концертов в Екатеринбурге отправило концертной площадке Tele-club письмо, в котором рекомендовало внимательно выбирать артистов, которые планируют выступить на их сцене. Документ от 15 июля опубликовал в своей социальной сети адвокат Алексей Бушмаков.

«Министерство черной магии просит концертные площадки учитывать, кто и что поет», — написал адвокат. Свой пост он сопроводил документом с рекомендациями свердловского министерства культуры.

В нем указано, что региональное ведомство информируют Tele-club о том, что есть уголовная ответственность за публичное распространение ложной информации о деятельности армии РФ. «В этой связи убедительная просьба учитывать данный факт при организации деятельности возглавляемой Вами организации, в том числе при предоставлении площадок Теле-клуба», — говорится в письме. Документ подписан министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной 15 июля 2022 года.

URA.RU обратилось за комментарием к Tele-club, где попросили оформить письменный запрос и обещали дать ответ по поводу данного документа. На момент публикации новости ответа не поступало. Также корреспондент попытался связаться со свердловским министром культуры Светланой Учайкиной, однако она на телефонный звонок не ответила, поэтому был направлен запрос в департамент информационной политики области, который пока также остался без ответа.

Ранее в Екатеринбурге сорвали концерт группы Anacondaz: мероприятие отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. Концерт изначально планировали провести в Tele-club, но после перенесли его на секретную площадку в Cuba beach на ВИЗе, куда и приехала полиция. В настоящий момент музыканты будут судиться с властями Екатеринбурга — заседание назначено на 26 сентября 2022 года.

Фото: страница Алексея Бушмакова в социальной сети