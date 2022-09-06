В Челябинске после публикации URA.RU об обмане пенсионерки возбудили уголовное дело

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала пожилая женщина

07 сентября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

У пожилой женщины после визита лже-сантехников не осталось денег и здоровья Фото: pixabay.com © URA.RU В Челябинске полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег у 87-летней Валентины Ершовой, об обмане которой лже-сантехниками сообщало URA.RU. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре, рассказал зампрокурора Ленинского района Алексей Гнедышев. «Установлено, что в феврале 2022 года неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием похитило 100 тысяч рублей у потерпевшей, причинив ей значительный материальный ущерб. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре, кроме того, прокурором в интересах потерпевшей в Ленинский районный суд Челябинска ранее направлен иск о расторжении навязанного женщине договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа и морального вреда», — рассказал Алексей Гнедышев. Жительница Челябинска Валентина Ершова осталась без денег на еду и лекарства, отдав почти 400 тысяч рублей недобросовестным сантехникам, навязавшим ненужные работы в ее квартире. При этом на 100 тысяч рублей услуги вообще не были оказаны. С весны этого года женщина при помощи прокуратуры добивается возврата денег, а также ждет возбуждения уголовного дела, надеясь, что недобросовестные предприниматели будут наказаны.

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег у 87-летней Валентины Ершовой, об обмане которой лже-сантехниками сообщало URA.RU. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре, рассказал зампрокурора Ленинского района Алексей Гнедышев. «Установлено, что в феврале 2022 года неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием похитило 100 тысяч рублей у потерпевшей, причинив ей значительный материальный ущерб. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре, кроме того, прокурором в интересах потерпевшей в Ленинский районный суд Челябинска ранее направлен иск о расторжении навязанного женщине договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа и морального вреда», — рассказал Алексей Гнедышев. Жительница Челябинска Валентина Ершова осталась без денег на еду и лекарства, отдав почти 400 тысяч рублей недобросовестным сантехникам, навязавшим ненужные работы в ее квартире. При этом на 100 тысяч рублей услуги вообще не были оказаны. С весны этого года женщина при помощи прокуратуры добивается возврата денег, а также ждет возбуждения уголовного дела, надеясь, что недобросовестные предприниматели будут наказаны.