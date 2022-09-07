07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Челябинской области повторно отреставрировали памятник Сталину, лежавший на дне пруда. Фото

В Челябинской области повторно отреставрировали памятник Сталину, лежавший на дне пруда
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижний Тагил, сталин, бюст сталина, сталин - ленин
Памятник пролежал в пруду более 60 лет Фото:

Житель города Куса Челябинской области Станислав Стафеев провел капитальную реставрацию памятника Иосифу Сталину, который более 60 лет пролежал на дне городского пруда и всплыл в 2018 году. После того, как памятник достали из воды, его уже ремонтировали, но на скорую руку, поэтому он начал разваливаться.

«К двухлетию со дня открытия я отремонтировал памятник, поскольку, когда его ставили в 2020 году, мы использовали алебастр, так как он быстро сохнет, а затем окрасили памятник, так было наиболее оперативно. Прошло время, алебастр набрал воды, вздулся, все стало отслаиваться, проступила ржавчина, так как внутри основания постамента есть арматура. Сейчас я отремонтировал его и заново окрасил», — рассказал URA.RU Станислав Стафеев.

В августе 2018 года на обмелевшем городском пруду в Кусе были обнаружены фрагменты памятника Сталину, затопленного более 60 лет назад. Памятник подняли активисты и восстановили его. Открыли скульптуру на территории частного домовладения 6 сентября 2020 года.

Сталин пошел трещинами
И его пришлось реставрировать
Теперь он выглядит так

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Житель города Куса Челябинской области Станислав Стафеев провел капитальную реставрацию памятника Иосифу Сталину, который более 60 лет пролежал на дне городского пруда и всплыл в 2018 году. После того, как памятник достали из воды, его уже ремонтировали, но на скорую руку, поэтому он начал разваливаться. «К двухлетию со дня открытия я отремонтировал памятник, поскольку, когда его ставили в 2020 году, мы использовали алебастр, так как он быстро сохнет, а затем окрасили памятник, так было наиболее оперативно. Прошло время, алебастр набрал воды, вздулся, все стало отслаиваться, проступила ржавчина, так как внутри основания постамента есть арматура. Сейчас я отремонтировал его и заново окрасил», — рассказал URA.RU Станислав Стафеев. В августе 2018 года на обмелевшем городском пруду в Кусе были обнаружены фрагменты памятника Сталину, затопленного более 60 лет назад. Памятник подняли активисты и восстановили его. Открыли скульптуру на территории частного домовладения 6 сентября 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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