В Челябинской области повторно отреставрировали памятник Сталину, лежавший на дне пруда

Житель города Куса Челябинской области Станислав Стафеев провел капитальную реставрацию памятника Иосифу Сталину, который более 60 лет пролежал на дне городского пруда и всплыл в 2018 году. После того, как памятник достали из воды, его уже ремонтировали, но на скорую руку, поэтому он начал разваливаться.
«К двухлетию со дня открытия я отремонтировал памятник, поскольку, когда его ставили в 2020 году, мы использовали алебастр, так как он быстро сохнет, а затем окрасили памятник, так было наиболее оперативно. Прошло время, алебастр набрал воды, вздулся, все стало отслаиваться, проступила ржавчина, так как внутри основания постамента есть арматура. Сейчас я отремонтировал его и заново окрасил», — рассказал URA.RU Станислав Стафеев.
В августе 2018 года на обмелевшем городском пруду в Кусе были обнаружены фрагменты памятника Сталину, затопленного более 60 лет назад. Памятник подняли активисты и восстановили его. Открыли скульптуру на территории частного домовладения 6 сентября 2020 года.
Житель города Куса Челябинской области Станислав Стафеев провел капитальную реставрацию памятника Иосифу Сталину, который более 60 лет пролежал на дне городского пруда и всплыл в 2018 году. После того, как памятник достали из воды, его уже ремонтировали, но на скорую руку, поэтому он начал разваливаться. «К двухлетию со дня открытия я отремонтировал памятник, поскольку, когда его ставили в 2020 году, мы использовали алебастр, так как он быстро сохнет, а затем окрасили памятник, так было наиболее оперативно. Прошло время, алебастр набрал воды, вздулся, все стало отслаиваться, проступила ржавчина, так как внутри основания постамента есть арматура. Сейчас я отремонтировал его и заново окрасил», — рассказал URA.RU Станислав Стафеев. В августе 2018 года на обмелевшем городском пруду в Кусе были обнаружены фрагменты памятника Сталину, затопленного более 60 лет назад. Памятник подняли активисты и восстановили его. Открыли скульптуру на территории частного домовладения 6 сентября 2020 года.