Страховая компания Перми обвинила умершую женщину в умышленном обмане

Пермская страховая компания обвинила умершую женщину в умышленном обмане

Усмотрев обман в действиях пермячки, страховщики отказались платить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одна из страховых компаний Перми посчитала, что жительница Прикамья умышленно скрыла свой недуг, и не стала выплачивать положенные средства. Ранее гражданка застраховала себя от болезней и несчастных случае, но позже умерла. У женщины остановилось сердце.

«Компания инициировала иск против сына покойницы, настаивая на признании договора недействительным. Поскольку обман якобы был сознательным, и гражданка застраховалась лишь затем, чтоб получить кредит, хотя понимала, что смертельно больна», — написано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Пермского районного суда.

Согласно данным, полученным в ходе назначенной экспертизы, было установлено, что диагноз пермячки и ее смерть «не находятся в причинно-следственной связи». Истец проиграл дело, так как не смог доказать наличия умысла в суде. Апелляционную жалобу также оставили без удовлетворения.

Ранее, URA.RU писало, что пермяк отсудил у страховой фирмы почти пять млн рублей из-за недействительной сделки о покупке дома. Житель Пермского края ранее был лишен права на спорную недвижимость по решению суда, что является страховым случаем.