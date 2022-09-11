В Перми кондуктора, севшего на пассажирку, отстранили от работы

12 сентября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Кондуктора могут уволить по итогам проверки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми кондуктора автобуса, которая села на колени к пассажирке, после инцидента отстранили от работы. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. «Перевозчик, ООО „Дизель“, проводит проверку в отношении своего сотрудника. Кондуктор пока отстранена от своих обязанностей. По итогам проверки уже будет решение в отношении сотрудника», — рассказал Путин во время прямого эфира на площадке perm.aif.ru в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что кондуктор не является работником департамента. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из городских автобусов кондуктор села на колени пассажирки, а после пыталась выгнать ее из салона. В мэрии тогда назвали такое поведение недопустимым. Видео инцидента активно обсуждалось в соцсетях.

В Перми кондуктора автобуса, которая села на колени к пассажирке, после инцидента отстранили от работы. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. «Перевозчик, ООО „Дизель“, проводит проверку в отношении своего сотрудника. Кондуктор пока отстранена от своих обязанностей. По итогам проверки уже будет решение в отношении сотрудника», — рассказал Путин во время прямого эфира на площадке perm.aif.ru в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что кондуктор не является работником департамента. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из городских автобусов кондуктор села на колени пассажирки, а после пыталась выгнать ее из салона. В мэрии тогда назвали такое поведение недопустимым. Видео инцидента активно обсуждалось в соцсетях.