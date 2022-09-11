11 сентября 2022

В Перми кондуктора, севшего на пассажирку, отстранили от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи и кондуктор. Пермь, кондуктор, оплата проезда, трамвай
Кондуктора могут уволить по итогам проверки Фото:

В Перми кондуктора автобуса, которая села на колени к пассажирке, после инцидента отстранили от работы. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин.

«Перевозчик, ООО „Дизель“, проводит проверку в отношении своего сотрудника. Кондуктор пока отстранена от своих обязанностей. По итогам проверки уже будет решение в отношении сотрудника», — рассказал Путин во время прямого эфира на площадке perm.aif.ru в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что кондуктор не является работником департамента.

Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из городских автобусов кондуктор села на колени пассажирки, а после пыталась выгнать ее из салона. В мэрии тогда назвали такое поведение недопустимым. Видео инцидента активно обсуждалось в соцсетях.

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В Перми кондуктора автобуса, которая села на колени к пассажирке, после инцидента отстранили от работы. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. «Перевозчик, ООО „Дизель“, проводит проверку в отношении своего сотрудника. Кондуктор пока отстранена от своих обязанностей. По итогам проверки уже будет решение в отношении сотрудника», — рассказал Путин во время прямого эфира на площадке perm.aif.ru в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что кондуктор не является работником департамента. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из городских автобусов кондуктор села на колени пассажирки, а после пыталась выгнать ее из салона. В мэрии тогда назвали такое поведение недопустимым. Видео инцидента активно обсуждалось в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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