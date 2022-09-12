Патриарх Кирилл призвал всех молиться о Путине

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , православный крест, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл призвал молиться за Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех молиться за президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня мы, еще раз хочу сказать, живем в это очень непростое время, и потому наши молитвы особенно — о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Владимировиче Путине, на котором лежит особая ответственность», — подчеркнул патриарх. Также он призвал молиться за всех военачальниках и тех, кто «во власти», чтобы Господь их оградил от ошибок и защитил от внешних угроз. Его слова приводит «Интерфакс».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, главная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Патриарх благословил детей Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что все цели по СВО будут достигнуты.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех молиться за президента РФ Владимира Путина. «Сегодня мы, еще раз хочу сказать, живем в это очень непростое время, и потому наши молитвы особенно — о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Владимировиче Путине, на котором лежит особая ответственность», — подчеркнул патриарх. Также он призвал молиться за всех военачальниках и тех, кто «во власти», чтобы Господь их оградил от ошибок и защитил от внешних угроз. Его слова приводит «Интерфакс». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, главная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Патриарх благословил детей Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что все цели по СВО будут достигнуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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