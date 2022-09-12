Суд в ХМАО вынес приговор мигранту, избившему депутата

В Урае (ХМАО) суд вынес приговор мигранту, который избил местного депутата Леонарда Насибуллина. Об этом URA.RU стало известно из решения суда, копия которого есть в распоряжении агентства.
«Назначить Ш. наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Обязательные работы отбывать осужденному в местах, определяемых органами местного самоуправления», — написано в решении суда.
Осужденный мигрант напал на депутата после того, как Насибуллин сделал замечание бригаде строителей, нелегально разбиравших дом на стройматериалы. В результате нападения народный избранник получил сотрясение мозга.
Вскоре после скандала в администрации Урая провели заседание координационного совета по профилактике правонарушений. Из-за избитого коллеги депутаты, входящие в объединение «Патриоты Урая», даже обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.
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