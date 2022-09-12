12 сентября 2022

Суд в ХМАО вынес приговор мигранту, избившему депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник. Курган, метла, уборка, мешок с листвой
Теперь обидчик депутата 120 часов будет бесплатно работать на благо Урая, в том числе подметая улицы Фото:

В Урае (ХМАО) суд вынес приговор мигранту, который избил местного депутата Леонарда Насибуллина. Об этом URA.RU стало известно из решения суда, копия которого есть в распоряжении агентства.

«Назначить Ш. наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Обязательные работы отбывать осужденному в местах, определяемых органами местного самоуправления», — написано в решении суда.

Осужденный мигрант напал на депутата после того, как Насибуллин сделал замечание бригаде строителей, нелегально разбиравших дом на стройматериалы. В результате нападения народный избранник получил сотрясение мозга.

Вскоре после скандала в администрации Урая провели заседание координационного совета по профилактике правонарушений. Из-за избитого коллеги депутаты, входящие в объединение «Патриоты Урая», даже обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

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В Урае (ХМАО) суд вынес приговор мигранту, который избил местного депутата Леонарда Насибуллина. Об этом URA.RU стало известно из решения суда, копия которого есть в распоряжении агентства. «Назначить Ш. наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Обязательные работы отбывать осужденному в местах, определяемых органами местного самоуправления», — написано в решении суда. Осужденный мигрант напал на депутата после того, как Насибуллин сделал замечание бригаде строителей, нелегально разбиравших дом на стройматериалы. В результате нападения народный избранник получил сотрясение мозга. Вскоре после скандала в администрации Урая провели заседание координационного совета по профилактике правонарушений. Из-за избитого коллеги депутаты, входящие в объединение «Патриоты Урая», даже обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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