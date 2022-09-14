Байден заявил, что находится в политике 720 лет

14 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что попал в Сенат 720 лет назад Фото: Official White House Photo / Adam Schultz В своем недавнем выступлении президент США Джо Байден сказал, что попал в Сенат 720 лет назад. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Я говорю некоторым своим давно работающим коллегам: „Как долго мы боремся с фармацевтикой? Как долго мы занимаемся этими интересами?“ С того времени, как я попал в Сенат, 720 лет назад», — сказал американский лидер. С Байденом и ранее случались подобные казусы. Например, он забыл, какую страну поддерживает в ходе спецоперации. Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки. Во время другого своего выступления он забылся и протянул руку для рукопожатия в никуда.

В своем недавнем выступлении президент США Джо Байден сказал, что попал в Сенат 720 лет назад. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Я говорю некоторым своим давно работающим коллегам: „Как долго мы боремся с фармацевтикой? Как долго мы занимаемся этими интересами?“ С того времени, как я попал в Сенат, 720 лет назад», — сказал американский лидер. С Байденом и ранее случались подобные казусы. Например, он забыл, какую страну поддерживает в ходе спецоперации. Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки. Во время другого своего выступления он забылся и протянул руку для рукопожатия в никуда.