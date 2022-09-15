Челябинский минздрав судится с Уральским заводом из-за ковидного госпиталя

Ведомство пытается взыскать с предприятия АО «УКЗ» более 116 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство здравоохранения Челябинской области судится с Уральским Компрессорным Заводом (АО «УКЗ») из Екатеринбурга и пытается взыскать с предприятия 116 млн 376 тыс. рублей. Как сообщили URA.RU в региональном минздраве, предприятие ранее выиграло крупный контракт на поставку воздухоразделительного оборудования в инфекционную больницу в Малой Сосновке.

«Контракт между министерством здравоохранения области и АО „УКЗ“ был расторгнут по соглашению сторон. В ходе подготовки места установки и эксплуатации оборудования выяснилось, что сумма оплаты этих затрат значительно превысила финансовые возможности получателя оборудования: ГАУЗ ОКБ №3 (г. Челябинск, Инфекционная больница в Малой Сосновке), несение дополнительных финансовых затрат стало существенным изменением обстоятельств, из которых сторона Заказчика исходила при заключении Контракта (ч.1 ст. 451 ГК РФ)», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе минздрава области.

В ведомстве отмечают, что заказчик иск признал, но не согласен с суммой неустойки. Как следует из материалов Арбитражного суда области, сумма искового заявления минздрава к АО «УКЗ» составила 116 млн 376 тыс. рублей.

Согласно сервису СБИС рыночная стоимость АО «УКЗ» оценивается в 116 млн 376 тыс. рублей. А сумма судебных дел, в которых компания выступает ответчиком, составляет 119.5 млн рублей. Руководителем предприятия значится исполняющий обязанности генерального директора Алексей Копалов.

На сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) есть информация, что региональный минздрав заключил контракт с АО «УКЗ» на закупку воздухоразделительных установок 24 сентября 2021 года и предприятие должно было выполнить контракт 31 мая 2022 года. Ценна контракта составила 68 млн рублей.

URA.RU направило на предприятие запрос, но на момент публикации ответа не последовало. В своем иске минздрав требует взыскать с АО «УКЗ» предоплаты по госконтракту № 245-ЕД/2021- ЧС-50 от 24.09.2021 в размере 68 млн руб., 2 млн 405 тыс. руб., 45 млн руб. и 970 тыс. руб. Судебное разбирательство по рассмотрению дела назначено на 5 октября.