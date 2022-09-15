Роспотребнадзор ХМАО допустил возвращение обязательного масочного режима

Маски снова могут стать обязательным атрибутом гардероба жителей ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО готовятся на следующей неделе обсудить возвращение масочного режима. Об этом журналисту URA.RU рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«В последние дни мы фиксируем взрывной прирост заразившихся, больше тысячи в сутки — это очень много. В любом случае, решение об ужесточении ограничений невозможно принять в одиночку, и мы будем рассматривать его коллегиально. Вероятно, на следующей неделе уже будет определенность, вернется ли в Югру обязательное ношение масок или нет», — отметила Кудрявцева в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

В округе ежедневное количество заболевших увеличивается на тысячу в день уже вторые сутки. По данным мониторинга «Яндекс.Ковид», на 15 сентября прирост составил 1018 человек, на 16 сентября — 1038. В России обязательное ношение масок вновь ввели в 11 регионах. В Югре масочный режим для большинства категорий граждан пока носит рекомендательный характер.

Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях Роспотребнадзора ХМАО поменьше целоваться и обниматься, чтобы избежать роста заболеваемости ОРВИ. Кроме того, ведомство предложило избегать прикосновений и не общаться с людьми, у которых проявляются сиптомы простуды.