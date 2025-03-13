В ХМАО выросла заболеваемость кишечными инфекциями

За прошедшую неделю рост заболеваемости кишечными инфекциями в ХМАО составил 25%. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.
«Заболеваемость югорчан острыми кишечными инфекциями выше, чем на предыдущей неделе на 25,3% и составила 38 случаев на 100 тысяч населения. Рост сформировали такие муниципальные образования как Сургутский район, Кондинский район и город Пыть-Ях», — сообщается на сайте ведомства.
Чаще всего у югорчан отмечаются аденовирусы, ротавирусы, астровирусы и норовирусы. Кишечные инфекции занимают второе место после респираторных заболеваний, им наиболее подвержены дети до 14 лет.
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