13 марта 2025

В ХМАО выросла заболеваемость кишечными инфекциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость кишечными инфекциями выросла на 25%
Заболеваемость кишечными инфекциями выросла на 25% Фото:

За прошедшую неделю рост заболеваемости кишечными инфекциями в ХМАО составил 25%. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

«Заболеваемость югорчан острыми кишечными инфекциями выше, чем на предыдущей неделе на 25,3% и составила 38 случаев на 100 тысяч населения. Рост сформировали такие муниципальные образования как Сургутский район, Кондинский район и город Пыть-Ях», — сообщается на сайте ведомства.

Чаще всего у югорчан отмечаются аденовирусы, ротавирусы, астровирусы и норовирусы. Кишечные инфекции занимают второе место после респираторных заболеваний, им наиболее подвержены дети до 14 лет.

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За прошедшую неделю рост заболеваемости кишечными инфекциями в ХМАО составил 25%. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте. «Заболеваемость югорчан острыми кишечными инфекциями выше, чем на предыдущей неделе на 25,3% и составила 38 случаев на 100 тысяч населения. Рост сформировали такие муниципальные образования как Сургутский район, Кондинский район и город Пыть-Ях», — сообщается на сайте ведомства. Чаще всего у югорчан отмечаются аденовирусы, ротавирусы, астровирусы и норовирусы. Кишечные инфекции занимают второе место после респираторных заболеваний, им наиболее подвержены дети до 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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