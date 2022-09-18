В екатеринбургских школах детям начали выдавать листы с информацией о вакцинации. Фото

19 сентября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Вакцины «Спутник-М» для подростков привезли в Свердловскую область 16 сентября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге школьникам начали выдавать листы с информацией о вакцинации «Спутником-М». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «Моему брату, учащемуся в 109-м лицее, дали листок с информацией о вакцинации. В нем указано, что о дате вакцинирования сообщат дополнительно», — пояснила девушка. На листке указано, что родители могут согласиться или отказаться от вакцинирования своего ребенка. Для этого необходимо поставить подпись в соответствующей графе. В случае согласия, родителям выдадут дополнительные документы для заполнения. Поставить прививку можно в детской поликлинике. Правда, вакцинирование детей с 12 до 14 лет осуществляется только с согласия родителей или опекунов. С 15 лет и старше — достаточно добровольного согласия самих детей. Вакцины «Спутник-М» для подростков привезли в Свердловскую область 16 сентября. В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. По данным URA.RU, губернатора Евгения Куйвашева убеждают вернуть масочный режим в области. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что обязательную вакцинацию от COVID не будут отменять. В свердловских ТЦ возобновили вакцинирование. Так выглядит лист с информацией о вакцинации Фото: читательница URA.RU

В Екатеринбурге школьникам начали выдавать листы с информацией о вакцинации «Спутником-М». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «Моему брату, учащемуся в 109-м лицее, дали листок с информацией о вакцинации. В нем указано, что о дате вакцинирования сообщат дополнительно», — пояснила девушка. На листке указано, что родители могут согласиться или отказаться от вакцинирования своего ребенка. Для этого необходимо поставить подпись в соответствующей графе. В случае согласия, родителям выдадут дополнительные документы для заполнения. Поставить прививку можно в детской поликлинике. Правда, вакцинирование детей с 12 до 14 лет осуществляется только с согласия родителей или опекунов. С 15 лет и старше — достаточно добровольного согласия самих детей. Вакцины «Спутник-М» для подростков привезли в Свердловскую область 16 сентября. В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. По данным URA.RU, губернатора Евгения Куйвашева убеждают вернуть масочный режим в области. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что обязательную вакцинацию от COVID не будут отменять. В свердловских ТЦ возобновили вакцинирование.