18 сентября 2022
17 сентября 2022

В екатеринбургских школах детям начали выдавать листы с информацией о вакцинации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцины «Спутник-М» для подростков привезли в Свердловскую область 16 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге школьникам начали выдавать листы с информацией о вакцинации «Спутником-М». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница.

«Моему брату, учащемуся в 109-м лицее, дали листок с информацией о вакцинации. В нем указано, что о дате вакцинирования сообщат дополнительно», — пояснила девушка.

На листке указано, что родители могут согласиться или отказаться от вакцинирования своего ребенка. Для этого необходимо поставить подпись в соответствующей графе. В случае согласия, родителям выдадут дополнительные документы для заполнения.

Поставить прививку можно в детской поликлинике. Правда, вакцинирование детей с 12 до 14 лет осуществляется только с согласия родителей или опекунов. С 15 лет и старше — достаточно добровольного согласия самих детей. Вакцины «Спутник-М» для подростков привезли в Свердловскую область 16 сентября.

В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. По данным URA.RU, губернатора Евгения Куйвашева убеждают вернуть масочный режим в области. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что обязательную вакцинацию от COVID не будут отменять. В свердловских ТЦ возобновили вакцинирование.

Так выглядит лист с информацией о вакцинации
Фото:

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В Екатеринбурге школьникам начали выдавать листы с информацией о вакцинации «Спутником-М». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «Моему брату, учащемуся в 109-м лицее, дали листок с информацией о вакцинации. В нем указано, что о дате вакцинирования сообщат дополнительно», — пояснила девушка. На листке указано, что родители могут согласиться или отказаться от вакцинирования своего ребенка. Для этого необходимо поставить подпись в соответствующей графе. В случае согласия, родителям выдадут дополнительные документы для заполнения. Поставить прививку можно в детской поликлинике. Правда, вакцинирование детей с 12 до 14 лет осуществляется только с согласия родителей или опекунов. С 15 лет и старше — достаточно добровольного согласия самих детей. Вакцины «Спутник-М» для подростков привезли в Свердловскую область 16 сентября. В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. По данным URA.RU, губернатора Евгения Куйвашева убеждают вернуть масочный режим в области. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что обязательную вакцинацию от COVID не будут отменять. В свердловских ТЦ возобновили вакцинирование.
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