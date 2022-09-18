Сотрудник пермского завода умер на работе

Бригада скорой помощи констатировала смерть
На предприятии АО «Редуктор-ПМ» в Перми слесарь-сборщик двигателей потерял сознание и умер. К расследованию подключилась Государственная инспекция труда.
«19.09.2022 на территории медицинского пункта АО „Редуктор-ПМ“ слесарь-сборщик двигателей и агрегатов упал без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщили в инспекции.
Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Редуктор-ПМ» объявило о массовом наборе сотрудников. Компания производит вертолетные редукторы и трансмиссии. Основной акционер — государственный холдинг «Вертолеты России».
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»