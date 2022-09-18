Сотрудник пермского завода умер на работе

Слесарь-сборщик пермского АО «Редуктор-ПМ» потерял сознание и умер

19 сентября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Бригада скорой помощи констатировала смерть Фото: Анна Майорова © URA.RU На предприятии АО «Редуктор-ПМ» в Перми слесарь-сборщик двигателей потерял сознание и умер. К расследованию подключилась Государственная инспекция труда. «19.09.2022 на территории медицинского пункта АО „Редуктор-ПМ“ слесарь-сборщик двигателей и агрегатов упал без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщили в инспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Редуктор-ПМ» объявило о массовом наборе сотрудников. Компания производит вертолетные редукторы и трансмиссии. Основной акционер — государственный холдинг «Вертолеты России».

На предприятии АО «Редуктор-ПМ» в Перми слесарь-сборщик двигателей потерял сознание и умер. К расследованию подключилась Государственная инспекция труда. «19.09.2022 на территории медицинского пункта АО „Редуктор-ПМ“ слесарь-сборщик двигателей и агрегатов упал без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщили в инспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Редуктор-ПМ» объявило о массовом наборе сотрудников. Компания производит вертолетные редукторы и трансмиссии. Основной акционер — государственный холдинг «Вертолеты России».