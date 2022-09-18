18 сентября 2022
17 сентября 2022

Сотрудник пермского завода умер на работе

Слесарь-сборщик пермского АО «Редуктор-ПМ» потерял сознание и умер
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, реанимация
Бригада скорой помощи констатировала смерть Фото:

На предприятии АО «Редуктор-ПМ» в Перми слесарь-сборщик двигателей потерял сознание и умер. К расследованию подключилась Государственная инспекция труда.

«19.09.2022 на территории медицинского пункта АО „Редуктор-ПМ“ слесарь-сборщик двигателей и агрегатов упал без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщили в инспекции.

Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Редуктор-ПМ» объявило о массовом наборе сотрудников. Компания производит вертолетные редукторы и трансмиссии. Основной акционер — государственный холдинг «Вертолеты России».

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На предприятии АО «Редуктор-ПМ» в Перми слесарь-сборщик двигателей потерял сознание и умер. К расследованию подключилась Государственная инспекция труда. «19.09.2022 на территории медицинского пункта АО „Редуктор-ПМ“ слесарь-сборщик двигателей и агрегатов упал без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщили в инспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Редуктор-ПМ» объявило о массовом наборе сотрудников. Компания производит вертолетные редукторы и трансмиссии. Основной акционер — государственный холдинг «Вертолеты России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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