В Перми на попавшем под санкции заводе пустуют десятки рабочих мест

В Перми попавший под санкции завод «Редуктор-ПМ» массово набирает рабочих

Завод объявил о массовом наборе рабочих на производство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское предприятие «Редуктор-ПМ», которое находится под санкциями США, объявило о массовом наборе сотрудников. Всего в объявлении, размещенном в группе завода в соцсети «ВКонтакте», указано более 40 вакансий.

«Для разработки и освоения серийного производства новых изделий предприятие активно расширяет штат. Кто требуется сегодня: инженер-технолог, специалист-конструктор отдела надежности, слесарь механосборочных работ, токарь-универсал, шлифовщик, маляр по металлу и другие», — сообщается в объявлении.

По данным сайта Headhunter, средняя заработная плата на предприятии составляет 40 тысяч рублей. Подробные условия трудоустройства утверждаются при личном собеседовании в отделе кадров завода.

АО «Редуктор-ПМ» является производителем вертолетных редукторов и трансмиссий. Основной акционер — государственный холдинг «Вертолеты России». Весной 2022 года пермский завод внесли в санкционный список США. Таким образом западные страны усиливают давление на российскую экономику из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что по факту санкции работают против самого Запада.

Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявило пермское предприятие «Протон-ПМ». Заводу срочно требуются десятки рабочих на основное производство.