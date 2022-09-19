Медсестра, которую подозревают в доведении подчиненных до суицида в Сургуте, пыталась уехать

Женщина пыталась уехать из города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) бывшую старшую медсестру травматологической больницы Ольгу Матвийчук задержали в аэропорту, сообщается в telegram-канале межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». Коллеги обвиняют женщину в доведении подчиненных до самоубийства.

«Старшая медсестра Ольга Матвийчук, которую многие считают одной из главных виновниц самоубийств медсестер, недавно была „снята“ с самолета при попытке вылета из Сургута», — отмечается в сообщении. Также отмечается, что ее объявили в розыск.

В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Она уволилась по собственному желанию.