Медсестра, которую подозревают в доведении подчиненных до суицида в Сургуте, пыталась уехать

В Сургуте (ХМАО) бывшую старшую медсестру травматологической больницы Ольгу Матвийчук задержали в аэропорту, сообщается в telegram-канале межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». Коллеги обвиняют женщину в доведении подчиненных до самоубийства.
«Старшая медсестра Ольга Матвийчук, которую многие считают одной из главных виновниц самоубийств медсестер, недавно была „снята“ с самолета при попытке вылета из Сургута», — отмечается в сообщении. Также отмечается, что ее объявили в розыск.
В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Она уволилась по собственному желанию.
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