19 сентября 2022

Из Перми открыт новый зарубежный автобусный маршрут

Автовокзал Ташкента возобновил сообщение с Пермью
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, автовокзал пермь
Стоимость поездки на автобусе из Ташкента в Пермь — около 5000 рублей Фото:

Автовокзал Ташкента (Узбекистан) возобновляет автобусное сообщение с Пермью. Об этом сообщается в telegram-канале автовокзала.

«С 20.09.2022 открывается новый международный автобусный рейс Ташкент — Пермь», — говорится в telegram-канале. Автобус будет выезжать из столицы Узбекистана в Пермь каждый вторник и четверг в 17:25. Пермяки тоже смогут уехать на автобусе в Ташкент на обратном рейсе.

До Перми автобус доезжает за 2 дня. Стоимость поездки — около 5 тыс. рублей. Также из Ташкента с 20 сентября открываются автобусные рейсы в Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Москву.

Ранее URA.RU рассказывало о автобусном туре из Перми до Турции. Автобус будет везти туристов около 3 дней и пересечет 2 границы.

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Автовокзал Ташкента (Узбекистан) возобновляет автобусное сообщение с Пермью. Об этом сообщается в telegram-канале автовокзала. «С 20.09.2022 открывается новый международный автобусный рейс Ташкент — Пермь», — говорится в telegram-канале. Автобус будет выезжать из столицы Узбекистана в Пермь каждый вторник и четверг в 17:25. Пермяки тоже смогут уехать на автобусе в Ташкент на обратном рейсе. До Перми автобус доезжает за 2 дня. Стоимость поездки — около 5 тыс. рублей. Также из Ташкента с 20 сентября открываются автобусные рейсы в Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Москву. Ранее URA.RU рассказывало о автобусном туре из Перми до Турции. Автобус будет везти туристов около 3 дней и пересечет 2 границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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