Из Перми открыт новый зарубежный автобусный маршрут

Автовокзал Ташкента возобновил сообщение с Пермью

20 сентября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Стоимость поездки на автобусе из Ташкента в Пермь — около 5000 рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Автовокзал Ташкента (Узбекистан) возобновляет автобусное сообщение с Пермью. Об этом сообщается в telegram-канале автовокзала. «С 20.09.2022 открывается новый международный автобусный рейс Ташкент — Пермь», — говорится в telegram-канале. Автобус будет выезжать из столицы Узбекистана в Пермь каждый вторник и четверг в 17:25. Пермяки тоже смогут уехать на автобусе в Ташкент на обратном рейсе. До Перми автобус доезжает за 2 дня. Стоимость поездки — около 5 тыс. рублей. Также из Ташкента с 20 сентября открываются автобусные рейсы в Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Москву. Ранее URA.RU рассказывало о автобусном туре из Перми до Турции. Автобус будет везти туристов около 3 дней и пересечет 2 границы.

Автовокзал Ташкента (Узбекистан) возобновляет автобусное сообщение с Пермью. Об этом сообщается в telegram-канале автовокзала. «С 20.09.2022 открывается новый международный автобусный рейс Ташкент — Пермь», — говорится в telegram-канале. Автобус будет выезжать из столицы Узбекистана в Пермь каждый вторник и четверг в 17:25. Пермяки тоже смогут уехать на автобусе в Ташкент на обратном рейсе. До Перми автобус доезжает за 2 дня. Стоимость поездки — около 5 тыс. рублей. Также из Ташкента с 20 сентября открываются автобусные рейсы в Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Москву. Ранее URA.RU рассказывало о автобусном туре из Перми до Турции. Автобус будет везти туристов около 3 дней и пересечет 2 границы.