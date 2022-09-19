Солнечные батареи позволят получить энергию и очистить воду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета из Челябинска разработали технологию использования тепла солнечных батарей и ветроустановок для очистки и опреснения воды. Как URA.RU сообщил профессор, аналогов в мире у изобретения нет.

«Проект предполагает утилизацию тепла как побочного продукта эксплуатации солнечных и ветроэнергетических установок. Это позволяет не только получить сбросное тепло на опреснение воды, но и повысить коэффициент полезного действия (КПД) генератора, снизить выброс тепла в атмосферу», — заявили URA.RU профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Евгений Соломин.

Установка состоит из нескольких компонент. Одна собирает солнечный свет или энергию ветра. Насос качает минерализованную или соленую воду. Опреснитель выпаривает жидкость, собирая чистую воду без примесей.

Вначале разработали технологию, следом на ее основе создадут прототип инновационной установки. В проектировании заняты аспиранты и магистранты политехнического института ЮУрГУ. Комплектующие для макета стенда поставят отечественные производители. Стенд рассчитаны на 100 ватт тепловой энергии и очистку одного литра воды в час. Однако систему можно масштабировать. По предварительным расчетам, она способна ежесуточно опреснять более 1000 тонн воды, потребляя 100 мегаватт тепловой энергии.

К 2024 году ученые вуза создадут рабочую конструкцию системы очистки воды. Использовать оборудование можно там, где есть источники тепла: солнечный свет, ветроэлектростанции, теплоэлектроцентрали. Прогнозируют, что спрос на нее возможен в Китае, Индии, Среднем и Ближнем Востоке, в Африке. Схожее оборудование можно использовать также в Арктике.

На исследования в России правительство страны в ближайшее десятилетие планирует выделять повышенные объемы средств. В РФ поставлена задача удержания технологического лидерства. Ожидается, что вложения в науку позволят и впредь развивать экономику государства и регионов, в частности.

Разработка челябинских ученых имеет хорошие коммерческие перспективы

Оборудование сможет работать там, где есть источники тепла

Вслед за создаваемым стендом в ЮУрГУ продумали способы масштабирования инновации