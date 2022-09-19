19 сентября 2022

Свердловчанин получил штрафов на 100 тысяч рублей из-за машины, проданной на запчасти 10 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина во время продажи авто решил не оформлять документы, о чем пожалел спустя 10 лет (архивное фото) Фото:

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) получил штрафов на 100 тысяч рублей из-за машины, которую он продал на запчасти в 2012 году. Во время продажи мужчина не оформлял документы, поэтому «ВАЗ» все еще числится на нем. Об этом URA.RU сообщил сам пострадавший Иван Сапожников.

«Десять лет назад я продал свой автомобиль на запчасти, но не перерегистрировал транспортное средство. В июне 2022 года мне начали приходить штрафы ГИБДД, сейчас их накопилось на сумму 100 тысяч рублей. Чтобы расплатиться, мне пришлось залезть в долги. После этого я обратился в полицию», — рассказал Сапожников.

Свердловчанин выяснил, что новый владелец не разобрал машину на запчасти, а продал ее другому человеку. А третий владелец вообще подарил легковушку гастарбайтерам в качестве оплаты за строительные работы. «Теперь мне приходится расплачиваться за штрафы, которые получили эти южане», — добавил пострадавший.

Корреспондент URA.RU связался с капитаном полиции Ирбита Рожковым, который занимается этим делом. Однако правоохранитель отказался давать какие-либо комментарии.

Из-за этого автомобиля, 10 лет назад проданного на запчасти, свердловчанин получил 100 тысяч рублей штрафов
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец исполнил опасный трюк на каршеринговом автомобиле. Он разогнался до 140 километров в час и взлетел на пригорке. Теперь правонарушитель должен оплатить крупную сумму — за ремонт машины и вождение без прав. Водитель признался, что не подумал о последствиях поступка.

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Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) получил штрафов на 100 тысяч рублей из-за машины, которую он продал на запчасти в 2012 году. Во время продажи мужчина не оформлял документы, поэтому «ВАЗ» все еще числится на нем. Об этом URA.RU сообщил сам пострадавший Иван Сапожников. «Десять лет назад я продал свой автомобиль на запчасти, но не перерегистрировал транспортное средство. В июне 2022 года мне начали приходить штрафы ГИБДД, сейчас их накопилось на сумму 100 тысяч рублей. Чтобы расплатиться, мне пришлось залезть в долги. После этого я обратился в полицию», — рассказал Сапожников. Свердловчанин выяснил, что новый владелец не разобрал машину на запчасти, а продал ее другому человеку. А третий владелец вообще подарил легковушку гастарбайтерам в качестве оплаты за строительные работы. «Теперь мне приходится расплачиваться за штрафы, которые получили эти южане», — добавил пострадавший. Корреспондент URA.RU связался с капитаном полиции Ирбита Рожковым, который занимается этим делом. Однако правоохранитель отказался давать какие-либо комментарии. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец исполнил опасный трюк на каршеринговом автомобиле. Он разогнался до 140 километров в час и взлетел на пригорке. Теперь правонарушитель должен оплатить крупную сумму — за ремонт машины и вождение без прав. Водитель признался, что не подумал о последствиях поступка.
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