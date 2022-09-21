Роскомнадзор выпустил рекомендации по освещению мобилизации в прессе

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Распространение ложной информации повлечет за собой административную отвественность для СМИ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Роскомнадзор выпустил рекомендации для российских средств массовой информации по освещению частичной мобилизации в РФ. Ведомство заявляет, что пресса должна использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

«Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщает telegram-канал Роскомнадзора.

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Роскомнадзор выпустил рекомендации для российских средств массовой информации по освещению частичной мобилизации в РФ. Ведомство заявляет, что пресса должна использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщает telegram-канал Роскомнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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