Роскомнадзор выпустил рекомендации по освещению мобилизации в прессе

Распространение ложной информации повлечет за собой административную отвественность для СМИ
новость из сюжетаМобилизация в России
Роскомнадзор выпустил рекомендации для российских средств массовой информации по освещению частичной мобилизации в РФ. Ведомство заявляет, что пресса должна использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.
«Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщает telegram-канал Роскомнадзора.
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