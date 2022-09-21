Роскомнадзор выпустил рекомендации по освещению мобилизации в прессе 21 сентября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 + Распространение ложной информации повлечет за собой административную отвественность для СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Роскомнадзор выпустил рекомендации для российских средств массовой информации по освещению частичной мобилизации в РФ. Ведомство заявляет, что пресса должна использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщает telegram-канал Роскомнадзора. Роскомнадзор выпустил рекомендации для российских средств массовой информации по освещению частичной мобилизации в РФ. Ведомство заявляет, что пресса должна использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщает telegram-канал Роскомнадзора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям