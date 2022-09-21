Генерал-полковник Макаров объяснил причины частичной мобилизации в РФ

21 сентября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Линия фронта на Украине составляет более 1000 км, отметил Сергей Макаров Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация в РФ необходима для тылового и технического обеспечения российских войск на Украине в связи с расширением линии фронта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров. «Задача мобилизации — это не то, что поставить людей в линию атакующих войск, а создать тыловое и техническое обеспечение воюющих. Поскольку у нас сейчас выполняются задачи по соединению воинской части в Мирном. Необходима эвакуация вооружения с поля боя, возвращение в строй, поддержка материального обеспечения подразделений, то есть подача горючего, боеприпасов в больших масштабах. Сейчас боевые действия расширяются, и этого требует протяженность фронта более 1000 км. Особенно в свете последних августовских событий, когда ВСУ в Харьковской области при активной поддержке иностранных наемников предприняли попытку прорвать линию соприкосновения войск и выйти в тыл наступающим частям российской армии», — объяснил Сергей Макаров. Генерал-полковник подчеркнул, что объявление частичной мобилизации в России доказывает готовность Владимира Путина продолжать защищать жителей ЛДНР. «Необходимо подчеркнуть, что президент дал достаточно четкий сигнал, что РФ навсегда примет и Донбасс и освобожденные территории Херсона, Запорожья, а возможно, и другие районы под свою опеку, тем самым обеспечив безопасность людей и защиту этих регионов. Я так понимаю, что наш президент чувствует глубочайшую ответственность за судьбы людей Донбасса, считает их таким же своим родным народом, как и весь народ России. Я полагаю, что это поддерживает и подавляющее большинство граждан РФ», — подчеркнул Макаров. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, коснется она примерно 300 тысяч резервистов. Мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация в РФ необходима для тылового и технического обеспечения российских войск на Украине в связи с расширением линии фронта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров. «Задача мобилизации — это не то, что поставить людей в линию атакующих войск, а создать тыловое и техническое обеспечение воюющих. Поскольку у нас сейчас выполняются задачи по соединению воинской части в Мирном. Необходима эвакуация вооружения с поля боя, возвращение в строй, поддержка материального обеспечения подразделений, то есть подача горючего, боеприпасов в больших масштабах. Сейчас боевые действия расширяются, и этого требует протяженность фронта более 1000 км. Особенно в свете последних августовских событий, когда ВСУ в Харьковской области при активной поддержке иностранных наемников предприняли попытку прорвать линию соприкосновения войск и выйти в тыл наступающим частям российской армии», — объяснил Сергей Макаров. Генерал-полковник подчеркнул, что объявление частичной мобилизации в России доказывает готовность Владимира Путина продолжать защищать жителей ЛДНР. «Необходимо подчеркнуть, что президент дал достаточно четкий сигнал, что РФ навсегда примет и Донбасс и освобожденные территории Херсона, Запорожья, а возможно, и другие районы под свою опеку, тем самым обеспечив безопасность людей и защиту этих регионов. Я так понимаю, что наш президент чувствует глубочайшую ответственность за судьбы людей Донбасса, считает их таким же своим родным народом, как и весь народ России. Я полагаю, что это поддерживает и подавляющее большинство граждан РФ», — подчеркнул Макаров. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, коснется она примерно 300 тысяч резервистов. Мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.