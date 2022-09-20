Миасский завод поставил Минобороны РФ запчасти к квадроциклам

21 сентября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Миасский завод нарастил продажи запчастей для военных и гражданских нужд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Трек» из Миасса (Челябинская область) наладил поставки запчастей для подведомственных Минобороны РФ предприятий. Как URA.RU сообщила гендиректор компании Елена Падучина, «Трек» в значительной мере заместил своей продукцией иностранные комплектующие. «Увеличилось взаимодействие с двумя компаниями из регионов Центрального федерального округа. Наша продукция используется в снегоходах и квадроциклах, в том числе военных», — отметила URA.RU Падучина. Предприятие поставляет партнерам стойки стабилизаторов, шаровые шарниры и тяги рулевого управления. Компания смогла в значительной мере заместить импорт продукции миасскими аналогами. По контрактам с одной из компаний увеличение поставок за восемь месяцев 2022 года достигло 70% при сравнении с таким же периодом 2021 года. Программа импортозамещения объявлена российским правительством и активизирована весной 2022 года. Проект призван ограничить бизнес РФ от ограничений, введенных рядом государств. Экономические санкции стали ответом на начало проведения спецоперации на Украине.

Завод «Трек» из Миасса (Челябинская область) наладил поставки запчастей для подведомственных Минобороны РФ предприятий. Как URA.RU сообщила гендиректор компании Елена Падучина, «Трек» в значительной мере заместил своей продукцией иностранные комплектующие. «Увеличилось взаимодействие с двумя компаниями из регионов Центрального федерального округа. Наша продукция используется в снегоходах и квадроциклах, в том числе военных», — отметила URA.RU Падучина. Предприятие поставляет партнерам стойки стабилизаторов, шаровые шарниры и тяги рулевого управления. Компания смогла в значительной мере заместить импорт продукции миасскими аналогами. По контрактам с одной из компаний увеличение поставок за восемь месяцев 2022 года достигло 70% при сравнении с таким же периодом 2021 года. Программа импортозамещения объявлена российским правительством и активизирована весной 2022 года. Проект призван ограничить бизнес РФ от ограничений, введенных рядом государств. Экономические санкции стали ответом на начало проведения спецоперации на Украине.