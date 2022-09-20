Миасский завод поставил Минобороны РФ запчасти к квадроциклам

Завод «Трек» из Миасса (Челябинская область) наладил поставки запчастей для подведомственных Минобороны РФ предприятий. Как URA.RU сообщила гендиректор компании Елена Падучина, «Трек» в значительной мере заместил своей продукцией иностранные комплектующие.
«Увеличилось взаимодействие с двумя компаниями из регионов Центрального федерального округа. Наша продукция используется в снегоходах и квадроциклах, в том числе военных», — отметила URA.RU Падучина.
Предприятие поставляет партнерам стойки стабилизаторов, шаровые шарниры и тяги рулевого управления. Компания смогла в значительной мере заместить импорт продукции миасскими аналогами. По контрактам с одной из компаний увеличение поставок за восемь месяцев 2022 года достигло 70% при сравнении с таким же периодом 2021 года.
Программа импортозамещения объявлена российским правительством и активизирована весной 2022 года. Проект призван ограничить бизнес РФ от ограничений, введенных рядом государств. Экономические санкции стали ответом на начало проведения спецоперации на Украине.
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