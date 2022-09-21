Пермского министра поблагодарили за опасную работу в ЛНР

Депутаты заксобрания Пермского края поблагодарили главу минсоца Павла Фокина за работу в ЛНР

22 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Павел Фокин провел в Северодонецке два месяца Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих поблагодарил от лица депутатов главу минсоца Павла Фокина, который два месяца работал в Северодонецке (ЛНР). Об этом он заявил на заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. Командировка была опасной для жизни. «От лица коллег хотел бы выразить вам искреннее уважение за серьезное ответственное решение в рамках командировки. Потому что это все непросто и очень ответственно», — отметил Сухих после доклада Фокина о положении семей с детьми в Прикамье. Депутаты поаплодировали Фокину. Министр заявил, что спасибо надо сказать всей команде, которая работала в Северодонецке два месяца. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Фокин, первый вице-премьер Александр Борисов, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, глава инспекции жилнадзора Павел Фокин и ряд других чиновников с начала июля работали в Северодонецке. Они вернулись в начале сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказывал, что работа была сопряжена с риском для жизни.

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих поблагодарил от лица депутатов главу минсоца Павла Фокина, который два месяца работал в Северодонецке (ЛНР). Об этом он заявил на заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. Командировка была опасной для жизни. «От лица коллег хотел бы выразить вам искреннее уважение за серьезное ответственное решение в рамках командировки. Потому что это все непросто и очень ответственно», — отметил Сухих после доклада Фокина о положении семей с детьми в Прикамье. Депутаты поаплодировали Фокину. Министр заявил, что спасибо надо сказать всей команде, которая работала в Северодонецке два месяца. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Фокин, первый вице-премьер Александр Борисов, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, глава инспекции жилнадзора Павел Фокин и ряд других чиновников с начала июля работали в Северодонецке. Они вернулись в начале сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказывал, что работа была сопряжена с риском для жизни.