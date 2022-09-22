Роспотребнадзор ХМАО ищет сотрудников на руководящие должности

23 сентября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

В ведомстве открыто девять вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении Роспотребнадзора по ХМАО объявили о поиске кандидатов на должности двух заместителей начальников территориальных отделов. Вакансии размещены на официальном сайте ведомства. «Управление Роспотребнадзора по ХМАО объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: замначальника территориального отдела в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе — одна единица, замначальника территориального отдела в г. Урае и Кондинском районе — одна единица. Категория „руководители“, группа „ведущая“», — указано на сайте. Замначальника требуется также в отделе организации и обеспечения деятельности ведомства. В Роспотребнадзоре ищут и шесть главных специалистов-экспертов в разные отделы. Кандидатов ждет конкурсный отбор. Им предстоит пройти тестирование и индивидуальное собеседование. «Начало приема документов для участия в конкурсе в 10:00 23 сентября 2022 года. Окончание — в 17:00 13 октября 2022 года», — сообщается на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО готовятся обсудить возвращение масочного режима. Для большинства категорий граждан он пока носит рекомендательный характер.

В управлении Роспотребнадзора по ХМАО объявили о поиске кандидатов на должности двух заместителей начальников территориальных отделов. Вакансии размещены на официальном сайте ведомства. «Управление Роспотребнадзора по ХМАО объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: замначальника территориального отдела в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе — одна единица, замначальника территориального отдела в г. Урае и Кондинском районе — одна единица. Категория „руководители“, группа „ведущая“», — указано на сайте. Замначальника требуется также в отделе организации и обеспечения деятельности ведомства. В Роспотребнадзоре ищут и шесть главных специалистов-экспертов в разные отделы. Кандидатов ждет конкурсный отбор. Им предстоит пройти тестирование и индивидуальное собеседование. «Начало приема документов для участия в конкурсе в 10:00 23 сентября 2022 года. Окончание — в 17:00 13 октября 2022 года», — сообщается на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО готовятся обсудить возвращение масочного режима. Для большинства категорий граждан он пока носит рекомендательный характер.