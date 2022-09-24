Рекрутеры заявили о дефиците персонала в ресторанах Перми

Количество откликов на размещенные вакансии в сфере общепита в Пермском крае на сегодня в три раза ниже нормы. В связи с этим набирать персонал рестораторам стало труднее, к такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.
«Существующее на данный момент соотношение резюме и вакансий в отрасли ресторанного бизнеса позволяет предположить, что оперативно набирать персонал работодателям довольно сложно. Среднее количество откликов на размещенные объявления о найме составляет 2—3, что примерно в 3 раза ниже нормы», — рассказали аналитики hh.ru.
Рекрутеры заявили, что, в отличии от других отраслей, за 9 месяцев 2022 года в сфере общепита не произошло резкого сокращения числа вакансий, при этом с начала года зарплата в ресторанном бизнесе возросла в среднем на 6%. По данным аналитиков, это все равно ниже, чем того хотели бы кандидаты и сотрудники общепита. На сегодня в Пермском крае шеф-поварам в среднем предлагают 77 тыс. рублей, управляющим рестораном — 74 тысячи, обычным поварам — 43,5 тыс. рублей, официантам — 34 тысячи, а барменам и бариста — 30 тысяч.
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