24 сентября 2022

Самолет до Екатеринбурга вынужденно сел в Уфе из-за больного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Одному из пассажиров, летевшему из Москвы в Екатеринбург, стало плохо Фото:

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Екатеринбург вынужденно сел в Уфе из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Avianincident.

«24 сентября 08:21 (мск). Капитан воздушного судна запросил посадку на незапланированный аэродром Уфа, больной пассажир на борту. Сигнал срочности не объявлял. Посадка в 08:42 благополучно. Больной госпитализирован», — говорится в сообщении.

Речь идет о рейсе AFL1410 Москва — Екатеринбург. В пресс-службе «Аэрофлота» оперативно не предоставили комментарий и попросили отправить официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что у самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Екатеринбург вынужденно сел в Уфе из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Avianincident. «24 сентября 08:21 (мск). Капитан воздушного судна запросил посадку на незапланированный аэродром Уфа, больной пассажир на борту. Сигнал срочности не объявлял. Посадка в 08:42 благополучно. Больной госпитализирован», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе AFL1410 Москва — Екатеринбург. В пресс-службе «Аэрофлота» оперативно не предоставили комментарий и попросили отправить официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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