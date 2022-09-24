Самолет до Екатеринбурга вынужденно сел в Уфе из-за больного пассажира

25 сентября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Одному из пассажиров, летевшему из Москвы в Екатеринбург, стало плохо Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Екатеринбург вынужденно сел в Уфе из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Avianincident. «24 сентября 08:21 (мск). Капитан воздушного судна запросил посадку на незапланированный аэродром Уфа, больной пассажир на борту. Сигнал срочности не объявлял. Посадка в 08:42 благополучно. Больной госпитализирован», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе AFL1410 Москва — Екатеринбург. В пресс-службе «Аэрофлота» оперативно не предоставили комментарий и попросили отправить официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Екатеринбург вынужденно сел в Уфе из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Avianincident. «24 сентября 08:21 (мск). Капитан воздушного судна запросил посадку на незапланированный аэродром Уфа, больной пассажир на борту. Сигнал срочности не объявлял. Посадка в 08:42 благополучно. Больной госпитализирован», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе AFL1410 Москва — Екатеринбург. В пресс-службе «Аэрофлота» оперативно не предоставили комментарий и попросили отправить официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург, во время полета треснуло стекло. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.