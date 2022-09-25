Члены правительства ХМАО провели секретное заседание

26 сентября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

На заседании правительства ХМАО рассмотрели вопрос с грифом «для служебного пользования» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Правительство ХМАО провело внеочередное заседание, где обсуждался лишь один вопрос, который не подлежит публичному оглашению. Это следует из материалов к заседанию, которые опубликованы на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Вопрос внесен департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в сообщении. Там также указано, что голосование проходило опросным путем и решение было принято единогласно. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО сообщили URA.RU, что вопросы, рассматриваемые на «заседании правительства 26.09.2022 года носят статус «для служебного пользования». Ранее URA.RU уже сообщало, что окружное правительство периодически не опубличивает информацию о принятых решениях на его заседаниях. Все они в таком случая имеют гриф «для служебного пользования».

Правительство ХМАО провело внеочередное заседание, где обсуждался лишь один вопрос, который не подлежит публичному оглашению. Это следует из материалов к заседанию, которые опубликованы на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Вопрос внесен департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в сообщении. Там также указано, что голосование проходило опросным путем и решение было принято единогласно. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО сообщили URA.RU, что вопросы, рассматриваемые на «заседании правительства 26.09.2022 года носят статус «для служебного пользования». Ранее URA.RU уже сообщало, что окружное правительство периодически не опубличивает информацию о принятых решениях на его заседаниях. Все они в таком случая имеют гриф «для служебного пользования».