Глава Иркутской области рассказал о состоянии раненого при стрельбе военкома

26 сентября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Состояние раненного постепенно улучшается, сообщил Кобзев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военный комиссар Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александр Елисеев прооперирован. Его показатели жизнедеятельности постепенно улучшаются, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают все возможное. С помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты», — написал Кобзев в Telegram. По информации ТАСС, в данный момент Елисеев подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан. Позже сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении нападавшего, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Военный комиссар Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александр Елисеев прооперирован. Его показатели жизнедеятельности постепенно улучшаются, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают все возможное. С помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты», — написал Кобзев в Telegram. По информации ТАСС, в данный момент Елисеев подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Ранее неизвестный открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан. Позже сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении нападавшего, сообщает «Федеральное агентство новостей».