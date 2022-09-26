Жители Верхней Пышмы жалуются, что остались без воды и электричества

В Верхней Пышме (Свердловская область) 26 сентября жители остались без холодной, горячей воды и электричества. Об этом граждане пишут в социальных сетях.
«В Центральном микрорайоне с обеда нет никакой воды», — приводит слова мужчины сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Другие пользователи жалуются, что в их домах отсутствует электричество. «Где электричество и холодная вода? Что происходит?», — пишет девушка в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск».
Жители обратились в МУП «Водоканал» Верхней Пышмы, чтобы выяснить, почему в квартирах отсутствует холодная и горячая вода. «Водоканал спихивает вину за аварию на дорожников, в итоге — больше тысячи людей без воды», — пояснил житель. При этом, в 20:00 на Успенском проспекте был организован подвоз воды. «На Успенском проспекте, 95 у славянского базара стоит машина с водой», — отмечает другой житель.
К тому же многие жители пишут, что в их квартирах кроме воды и электричества, отсутствует и отопление. «Мы сидим без горячей, холодной воды и отопления с 14-00», — пишет девушка. «На Уральских рабочих, 33 нет отопления», — жалуется жительница.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУП «Водоканал» и администрацию Верхней Пышмы. На момент публикации новости ответы не поступили.
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