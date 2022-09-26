В Перми ликвидируют заброшенную нефтяную скважину

Суд обязал Роснедра избавить жителей Краснокамска от нефтяной протечки

27 сентября 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Эксперты: ликвидация только одной заброшенной скважины в Краснокамске может обойтись в 112 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Краснокамска выиграли в судебном споре с местной мэрией и Роснедрами. Они требовали ликвидировать протечку нефти в заброшенной скважине на территории города. В итоге суд обязал администрацию рекультивировать место, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на решение ведомства. «Суд установил, что на спорном объекте действительно превышено содержание загрязняющих веществ как в воздухе, так и в почве. При этом последняя загрязнена нефтепродуктами. В решении указывается, что Роснедра, согласно законодательству, обязаны контролировать состояние скважин, а также провести неотложные работы по ликвидации вреда окружающей среде. Землепользователем участка является муниципалитет, поэтому на нем лежит обязанность по рекультивации участка», — передает издание. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз рассказал, что мэрия выполнит свои обязанности «в случае вступления судебного решения в законную силу и выполнения Роснедрами возложенных на них обязательств». По данным издания, знакомый с ситуацией источник считает, что на рекультивацию земельного участка и приведение в порядок только одной скважины может потребоваться более 100 млн рублей. Всего на Краснокамском месторождении насчитывается более трехсот заброшенных скважин.

Жители Краснокамска выиграли в судебном споре с местной мэрией и Роснедрами. Они требовали ликвидировать протечку нефти в заброшенной скважине на территории города. В итоге суд обязал администрацию рекультивировать место, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на решение ведомства. «Суд установил, что на спорном объекте действительно превышено содержание загрязняющих веществ как в воздухе, так и в почве. При этом последняя загрязнена нефтепродуктами. В решении указывается, что Роснедра, согласно законодательству, обязаны контролировать состояние скважин, а также провести неотложные работы по ликвидации вреда окружающей среде. Землепользователем участка является муниципалитет, поэтому на нем лежит обязанность по рекультивации участка», — передает издание. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз рассказал, что мэрия выполнит свои обязанности «в случае вступления судебного решения в законную силу и выполнения Роснедрами возложенных на них обязательств». По данным издания, знакомый с ситуацией источник считает, что на рекультивацию земельного участка и приведение в порядок только одной скважины может потребоваться более 100 млн рублей. Всего на Краснокамском месторождении насчитывается более трехсот заброшенных скважин.