26 сентября 2022

Несмотря на заморозки часть домов в Перми остаются без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Пермяки ждут тепла в батареях Фото:

В Перми температура воздуха минувшим днем и ночью опускалась ниже нуля, но отопление до сих пор подано не во все квартиры горожан. По данным и. о. замглавы администрации Перми Александра Власова, тепло поступило только в 88% объектов жилого фонда.

«Подключено 88% жилищного фонда, все образовательные, культурные, спортивные учреждения. 99% объектов здравоохранения, здесь не подключены несколько хозяйственных зданий», — доложил Власов на пленарном заседании думы.

Отвечая на вопросы депутатов, Власов пояснил, что многие руководители ТСЖ до последнего оттягивали запуск отопления, так как на улице было относительно тепло. С приходом заморозков они, по словам чиновника, тепло подадут.

В понедельник в Перми выпал первый снег. По данным синоптиков из ГИС-центра ПГНИУ, в Перми минимальная температура достигла -2,6 градуса. Сегодня днем она не поднимется выше +5. «Такой температурный фон сохранится до пятницы, к тому же во второй половине недели добавится холодный восточный ветер. Таких похолоданий в сентябре не было уже 22 года», — сообщают в telegram-канале ГИС-центра.

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В Перми температура воздуха минувшим днем и ночью опускалась ниже нуля, но отопление до сих пор подано не во все квартиры горожан. По данным и. о. замглавы администрации Перми Александра Власова, тепло поступило только в 88% объектов жилого фонда. «Подключено 88% жилищного фонда, все образовательные, культурные, спортивные учреждения. 99% объектов здравоохранения, здесь не подключены несколько хозяйственных зданий», — доложил Власов на пленарном заседании думы. Отвечая на вопросы депутатов, Власов пояснил, что многие руководители ТСЖ до последнего оттягивали запуск отопления, так как на улице было относительно тепло. С приходом заморозков они, по словам чиновника, тепло подадут. В понедельник в Перми выпал первый снег. По данным синоптиков из ГИС-центра ПГНИУ, в Перми минимальная температура достигла -2,6 градуса. Сегодня днем она не поднимется выше +5. «Такой температурный фон сохранится до пятницы, к тому же во второй половине недели добавится холодный восточный ветер. Таких похолоданий в сентябре не было уже 22 года», — сообщают в telegram-канале ГИС-центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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