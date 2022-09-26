Несмотря на заморозки часть домов в Перми остаются без отопления

27 сентября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Пермяки ждут тепла в батареях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми температура воздуха минувшим днем и ночью опускалась ниже нуля, но отопление до сих пор подано не во все квартиры горожан. По данным и. о. замглавы администрации Перми Александра Власова, тепло поступило только в 88% объектов жилого фонда. «Подключено 88% жилищного фонда, все образовательные, культурные, спортивные учреждения. 99% объектов здравоохранения, здесь не подключены несколько хозяйственных зданий», — доложил Власов на пленарном заседании думы. Отвечая на вопросы депутатов, Власов пояснил, что многие руководители ТСЖ до последнего оттягивали запуск отопления, так как на улице было относительно тепло. С приходом заморозков они, по словам чиновника, тепло подадут. В понедельник в Перми выпал первый снег. По данным синоптиков из ГИС-центра ПГНИУ, в Перми минимальная температура достигла -2,6 градуса. Сегодня днем она не поднимется выше +5. «Такой температурный фон сохранится до пятницы, к тому же во второй половине недели добавится холодный восточный ветер. Таких похолоданий в сентябре не было уже 22 года», — сообщают в telegram-канале ГИС-центра.

В Перми температура воздуха минувшим днем и ночью опускалась ниже нуля, но отопление до сих пор подано не во все квартиры горожан. По данным и. о. замглавы администрации Перми Александра Власова, тепло поступило только в 88% объектов жилого фонда. «Подключено 88% жилищного фонда, все образовательные, культурные, спортивные учреждения. 99% объектов здравоохранения, здесь не подключены несколько хозяйственных зданий», — доложил Власов на пленарном заседании думы. Отвечая на вопросы депутатов, Власов пояснил, что многие руководители ТСЖ до последнего оттягивали запуск отопления, так как на улице было относительно тепло. С приходом заморозков они, по словам чиновника, тепло подадут. В понедельник в Перми выпал первый снег. По данным синоптиков из ГИС-центра ПГНИУ, в Перми минимальная температура достигла -2,6 градуса. Сегодня днем она не поднимется выше +5. «Такой температурный фон сохранится до пятницы, к тому же во второй половине недели добавится холодный восточный ветер. Таких похолоданий в сентябре не было уже 22 года», — сообщают в telegram-канале ГИС-центра.