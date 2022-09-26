Челябинцам предложили без пробок поехать в Казахстан туристами

Туроператор в Челябинске предложил туры в Астану с возможностью добраться до места без пробок на границе. Как URA.RU рассказали в компании «Вкайф», для туристского транспорта препятствий нет.
«Пока проблем на границе нет. Туристические автобусы пропускают так же, как и всегда», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU менеджер Татьяна.
Сотрудница турфирмы добавила, что через границу пропускают, если у человека на руках нет повестки о мобилизации и других ограничений. Поток проезжающих организован в три очереди: легковые автомобили, грузовые машины и туристические автобусы. Быстрей остальных движется туристический транспорт.
В туркомпании URA.RU сказали, что туры в Казахстан проводятся регулярно: ближайший стартует 29 сентября. По словам собеседницы информагентства, почти все места в автобусе раскуплены.
О заторах на границе Челябинской области и Казахстана очевидцы рассказали в конце минувшей недели. В погрануправлении образование пробки связали с работой фур, которые везли незадекларированный товар.
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