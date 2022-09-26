26 сентября 2022

Челябинцам предложили без пробок поехать в Казахстан туристами

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам предложили быстро добраться до Казахстана на туристском автобусе Фото:

Туроператор в Челябинске предложил туры в Астану с возможностью добраться до места без пробок на границе. Как URA.RU рассказали в компании «Вкайф», для туристского транспорта препятствий нет.

«Пока проблем на границе нет. Туристические автобусы пропускают так же, как и всегда», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU менеджер Татьяна.

Сотрудница турфирмы добавила, что через границу пропускают, если у человека на руках нет повестки о мобилизации и других ограничений. Поток проезжающих организован в три очереди: легковые автомобили, грузовые машины и туристические автобусы. Быстрей остальных движется туристический транспорт.

В туркомпании URA.RU сказали, что туры в Казахстан проводятся регулярно: ближайший стартует 29 сентября. По словам собеседницы информагентства, почти все места в автобусе раскуплены.

О заторах на границе Челябинской области и Казахстана очевидцы рассказали в конце минувшей недели. В погрануправлении образование пробки связали с работой фур, которые везли незадекларированный товар.

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Туроператор в Челябинске предложил туры в Астану с возможностью добраться до места без пробок на границе. Как URA.RU рассказали в компании «Вкайф», для туристского транспорта препятствий нет. «Пока проблем на границе нет. Туристические автобусы пропускают так же, как и всегда», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU менеджер Татьяна. Сотрудница турфирмы добавила, что через границу пропускают, если у человека на руках нет повестки о мобилизации и других ограничений. Поток проезжающих организован в три очереди: легковые автомобили, грузовые машины и туристические автобусы. Быстрей остальных движется туристический транспорт. В туркомпании URA.RU сказали, что туры в Казахстан проводятся регулярно: ближайший стартует 29 сентября. По словам собеседницы информагентства, почти все места в автобусе раскуплены. О заторах на границе Челябинской области и Казахстана очевидцы рассказали в конце минувшей недели. В погрануправлении образование пробки связали с работой фур, которые везли незадекларированный товар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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