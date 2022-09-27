Куйвашев объявил о призыве свердловчан-срочников в армию

Губернатор Свердловской области создал комиссию по осеннему призыву

28 сентября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев возглавил комиссию по осеннему призыву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области создана призывная комиссия в рамках ежегодного планового осеннего призыва в армию. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию призовут чуть более 3 тысяч свердловчан. «Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии Свердловской области, которой предстоит провести ежегодный плановый осенний призыв уральцев на срочную службу в армии. Возглавил комиссию глава региона», — заявили в департаменте. Помимо самого Куйвашева, в комиссию вошли и. о. заместителя губернатора Азат Салихов, и. о. министра общественной безопасности Александр Кудрявцев и врио военного комиссара области Сергей Чирков. Также в составе числятся члены регионального правительства и врачи-специалисты медицинских комиссий. Всего — больше 100 человек. Старт осеннего призыва намечен на 1 октября. Продлится набор до 31 декабря. В департаменте информполитики подчеркнули, что, согласно заявлению Минобороны РФ, срочников не будут направлять для участия в спецоперации на Украине. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области создана призывная комиссия в рамках ежегодного планового осеннего призыва в армию. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию призовут чуть более 3 тысяч свердловчан. «Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии Свердловской области, которой предстоит провести ежегодный плановый осенний призыв уральцев на срочную службу в армии. Возглавил комиссию глава региона», — заявили в департаменте. Помимо самого Куйвашева, в комиссию вошли и. о. заместителя губернатора Азат Салихов, и. о. министра общественной безопасности Александр Кудрявцев и врио военного комиссара области Сергей Чирков. Также в составе числятся члены регионального правительства и врачи-специалисты медицинских комиссий. Всего — больше 100 человек. Старт осеннего призыва намечен на 1 октября. Продлится набор до 31 декабря. В департаменте информполитики подчеркнули, что, согласно заявлению Минобороны РФ, срочников не будут направлять для участия в спецоперации на Украине. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.