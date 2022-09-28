28 сентября 2022

Пермяки отремонтировали школу в ЛНР

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, образование, глобус, уроки, лицей
Скоро дети смогут сесть за новые парты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В школе №15 Северодонецка (ЛНР) завершается ремонт, который стал возможен благодаря помощи из Пермского края. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

«В здании была проведена полная замена окон и дверей. Кроме того, часть мебели, разрушенной или устаревшей, также была заменена. Отдельную благодарность за проведенные работы хочу выразить Пермскому краю и его представителям, взявшим шефство над Северодонецком», — пишет Моргунов в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Северодонецка и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о восстановлении города. До этого в Северодонецк прибыла коммунальная техника из Прикамья, а также регион выделил полмиллиарда рублей для подшефного города.

В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Большинство поддержало эту идею.

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В школе №15 Северодонецка (ЛНР) завершается ремонт, который стал возможен благодаря помощи из Пермского края. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов. «В здании была проведена полная замена окон и дверей. Кроме того, часть мебели, разрушенной или устаревшей, также была заменена. Отдельную благодарность за проведенные работы хочу выразить Пермскому краю и его представителям, взявшим шефство над Северодонецком», — пишет Моргунов в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Северодонецка и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о восстановлении города. До этого в Северодонецк прибыла коммунальная техника из Прикамья, а также регион выделил полмиллиарда рублей для подшефного города. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Большинство поддержало эту идею.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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