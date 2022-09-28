Власти Перми создают муниципальную похоронную службу

29 сентября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Спецслужбу по вопросам похоронного дела создают в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Мэрия Перми намерена создать еще одну городскую похоронную службу. Согласно проекту постановления мэра Алексея Демкина, это будет муниципальное казенное учреждение. «Создать муниципальное казенное учреждение „Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Перми“. Определить основной целью деятельности Учреждения обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест погребения», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии Перми. Служба будет заниматься организацией похорон на безвозмездной основе, согласовывать установку и замену надгробных памятников, регистрировать умерших и вести учет захоронений. Работать в новом ведомстве будут 32 человека. Все организационные моменты должны быть решены до 30 декабря. На данный момент в Перми работает муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является администрация города. URA.RU направило в пресс-службу мэрии запрос, будут ли две организации работать параллельно, или одна заменит другую.

Мэрия Перми намерена создать еще одну городскую похоронную службу. Согласно проекту постановления мэра Алексея Демкина, это будет муниципальное казенное учреждение. «Создать муниципальное казенное учреждение „Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Перми“. Определить основной целью деятельности Учреждения обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест погребения», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии Перми. Служба будет заниматься организацией похорон на безвозмездной основе, согласовывать установку и замену надгробных памятников, регистрировать умерших и вести учет захоронений. Работать в новом ведомстве будут 32 человека. Все организационные моменты должны быть решены до 30 декабря. На данный момент в Перми работает муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является администрация города. URA.RU направило в пресс-службу мэрии запрос, будут ли две организации работать параллельно, или одна заменит другую.