29 сентября 2022

Уральские строители попросили Путина и Шойгу освободить их от мобилизации

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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Строители считают, что без них все проекты встанут, что потянет за собой экономические убытки Фото:
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Мобилизация в России

«Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Организации просят освободить от мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях. Об этом URA.RU сообщило «Уральское объединение строителей».

«Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС (Национальный реестр специалистов — прим. ред.) на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться», — заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

По его словам, из-за приостановки строительных проектов страна понесет экономические потери, которые в сегодняшней ситуации недопустимы. В связи с этим, организации обратились к президенту России и министру обороны РФ и рассчитывают на положительное решение вопроса.

С 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, что составляет 1% от общего резерва. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.

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«Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Организации просят освободить от мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях. Об этом URA.RU сообщило «Уральское объединение строителей». «Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС (Национальный реестр специалистов — прим. ред.) на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться», — заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин. По его словам, из-за приостановки строительных проектов страна понесет экономические потери, которые в сегодняшней ситуации недопустимы. В связи с этим, организации обратились к президенту России и министру обороны РФ и рассчитывают на положительное решение вопроса. С 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, что составляет 1% от общего резерва. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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