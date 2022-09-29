Уральские строители попросили Путина и Шойгу освободить их от мобилизации

30 сентября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Строители считают, что без них все проекты встанут, что потянет за собой экономические убытки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Организации просят освободить от мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях. Об этом URA.RU сообщило «Уральское объединение строителей». «Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС (Национальный реестр специалистов — прим. ред.) на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться», — заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин. По его словам, из-за приостановки строительных проектов страна понесет экономические потери, которые в сегодняшней ситуации недопустимы. В связи с этим, организации обратились к президенту России и министру обороны РФ и рассчитывают на положительное решение вопроса. С 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, что составляет 1% от общего резерва. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.

«Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Организации просят освободить от мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях. Об этом URA.RU сообщило «Уральское объединение строителей». «Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС (Национальный реестр специалистов — прим. ред.) на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться», — заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин. По его словам, из-за приостановки строительных проектов страна понесет экономические потери, которые в сегодняшней ситуации недопустимы. В связи с этим, организации обратились к президенту России и министру обороны РФ и рассчитывают на положительное решение вопроса. С 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, что составляет 1% от общего резерва. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.