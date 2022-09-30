В НАТО пригрозили России из-за ядерного оружия

Столтенберг: последствия ядерного удара для России будут значительными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
НАТО защитит каждый сантиметр своей территории, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Россию ждут «значительные последствия», если она применит ядерное оружие. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления идет шла на официальном сайте альянса.

«Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО. Поэтому последствия ядерного удара России будут значительные», — сказал Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Россию ждут «значительные последствия», если она применит ядерное оружие. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления идет шла на официальном сайте альянса. «Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО. Поэтому последствия ядерного удара России будут значительные», — сказал Столтенберг. Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...