В НАТО пригрозили России из-за ядерного оружия

НАТО защитит каждый сантиметр своей территории, заявил Йенс Столтенберг
Россию ждут «значительные последствия», если она применит ядерное оружие. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления идет шла на официальном сайте альянса.
«Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО. Поэтому последствия ядерного удара России будут значительные», — сказал Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
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