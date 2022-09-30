30 сентября 2022

В Екатеринбурге за месяц выросли цены на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, здание, квартиры
Стоимость жилья выросла на 0,8% — 2,3% в зависимости от района Фото:

Квартиры в центре Екатеринбурга подорожали за месяц на 1,2%, а жилье в первом и втором ценовых поясах — на 0,8%. Это следует из свежих данных Уральской палаты недвижимости. Аналитика опубликована на официальном сайте организации.

«В территориальных сегментах отмечаем исключительно положительную динамику. Жилье в Центре стало дороже на 1,2% за месяц: квартиры здесь предлагают по 135 380 рублей квадратный метр. Лоты в районах первого и второго ценовых поясов за месяц прибавили 0,8% (109 571 и 94 020 рублей соответственно)», — рассказывают в УПН.

На 0,7% подорожали квартиры в районах третьего пояса (82 259 рублей), на 2,3% выросла стоимость жилья в четвертом поясе. Средняя цена объектов в отдаленных районах на сегодня — 69 951 рублей квадратный метр.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за год на 25% вырос спрос на объекты загородной недвижимости. По мнению экспертов, из-за неоднозначной экономической ситуацией на рынке, жители стали предпочитать строительство дома вместо покупки готовых объектов.

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Квартиры в центре Екатеринбурга подорожали за месяц на 1,2%, а жилье в первом и втором ценовых поясах — на 0,8%. Это следует из свежих данных Уральской палаты недвижимости. Аналитика опубликована на официальном сайте организации. «В территориальных сегментах отмечаем исключительно положительную динамику. Жилье в Центре стало дороже на 1,2% за месяц: квартиры здесь предлагают по 135 380 рублей квадратный метр. Лоты в районах первого и второго ценовых поясов за месяц прибавили 0,8% (109 571 и 94 020 рублей соответственно)», — рассказывают в УПН. На 0,7% подорожали квартиры в районах третьего пояса (82 259 рублей), на 2,3% выросла стоимость жилья в четвертом поясе. Средняя цена объектов в отдаленных районах на сегодня — 69 951 рублей квадратный метр. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за год на 25% вырос спрос на объекты загородной недвижимости. По мнению экспертов, из-за неоднозначной экономической ситуацией на рынке, жители стали предпочитать строительство дома вместо покупки готовых объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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