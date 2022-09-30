В Екатеринбурге за месяц выросли цены на квартиры

Квартиры в центре Екатеринбурга подорожали за месяц на 1,2%, а жилье в первом и втором ценовых поясах — на 0,8%. Это следует из свежих данных Уральской палаты недвижимости. Аналитика опубликована на официальном сайте организации.
«В территориальных сегментах отмечаем исключительно положительную динамику. Жилье в Центре стало дороже на 1,2% за месяц: квартиры здесь предлагают по 135 380 рублей квадратный метр. Лоты в районах первого и второго ценовых поясов за месяц прибавили 0,8% (109 571 и 94 020 рублей соответственно)», — рассказывают в УПН.
На 0,7% подорожали квартиры в районах третьего пояса (82 259 рублей), на 2,3% выросла стоимость жилья в четвертом поясе. Средняя цена объектов в отдаленных районах на сегодня — 69 951 рублей квадратный метр.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за год на 25% вырос спрос на объекты загородной недвижимости. По мнению экспертов, из-за неоднозначной экономической ситуацией на рынке, жители стали предпочитать строительство дома вместо покупки готовых объектов.
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