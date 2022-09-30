В Челябинской области женились 222 мобилизованных жителя

Бракосочетание для мобилизованных проводится в срочном порядке Фото: Pixabay

новость из сюжета Мобилизация в России

Более 200 мобилизованных жителей Челябинской области зарегистрировали браки по сокращенному порядку. Об этом сообщила председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

«В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации руководители органов ЗАГС рассматривают документ, выданный военными комиссариатами, как основание для сокращения срока на государственную регистрацию заключения брака. Они могут зарегистрировать брак в день подачи документов. На сегодняшний день по Челябинской области проведено 222 регистрации брака с сокращением срока», — приводятся ее слова на сайте Госкомитета по делам ЗАГС региона.

Ранее в ЗАГСах Челябинска ввели дополнительный приемный день в рамках особого режима работы в условиях частичной мобилизации. Призыв является особым основанием для заключения брака в день подачи заявления. Чтобы воспользоваться правом, мобилизованных просят иметь на руках повестку, справку или извещение из военкомата о призыве.