Три девочки-подростка пропали в Магнитогорске

Волонтеры и полиция разыскивают трех несовершеннолетних девочек, которые пропали в Магнитогорске (Челябинская область). Накануне они ушли из социально-реабилитационного центра и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавших подростков: Мажитову Алину, Назарову Марию, Глазкову Марию. Они 1 октября в 21:30 ушли из здания на улице Ленина, 140/2», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Две пропавшие девочки — 2006 года рождения, одна — 2008 года рождения. У одной из девочек есть татуировка на правом предплечье в виде надписи «Hello Kitty». Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят сообщить по номеру 8-800-300-85-99.
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