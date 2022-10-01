Три девочки-подростка пропали в Магнитогорске

02 октября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Девочек ищут волонтеры и полиция Фото: Илья Московец © URA.RU Волонтеры и полиция разыскивают трех несовершеннолетних девочек, которые пропали в Магнитогорске (Челябинская область). Накануне они ушли из социально-реабилитационного центра и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавших подростков: Мажитову Алину, Назарову Марию, Глазкову Марию. Они 1 октября в 21:30 ушли из здания на улице Ленина, 140/2», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Две пропавшие девочки — 2006 года рождения, одна — 2008 года рождения. У одной из девочек есть татуировка на правом предплечье в виде надписи «Hello Kitty». Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят сообщить по номеру 8-800-300-85-99.

Волонтеры и полиция разыскивают трех несовершеннолетних девочек, которые пропали в Магнитогорске (Челябинская область). Накануне они ушли из социально-реабилитационного центра и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавших подростков: Мажитову Алину, Назарову Марию, Глазкову Марию. Они 1 октября в 21:30 ушли из здания на улице Ленина, 140/2», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Две пропавшие девочки — 2006 года рождения, одна — 2008 года рождения. У одной из девочек есть татуировка на правом предплечье в виде надписи «Hello Kitty». Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят сообщить по номеру 8-800-300-85-99.