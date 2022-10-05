Пермские силовики прикрыли семейную нарколабораторию

Мефедрон производили в автомобильном боксе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, которую организовали отец и сын. Подробности о незаконной деятельности пермяков рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.

«Установлено, что отец и сын в Перми решили заняться производством мефедрона. Для этого они организовали лабораторию по производству наркотика в автомобильном боксе. В декабре 2021 года сотрудники УФСБ по Пермскому краю обнаружили и ликвидировали незаконное производство», — сообщили в ведомстве.

В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил организатора лаборатории на 10 лет в тюрьму, а исполнителя — на 8.