05 октября 2022

Пермские силовики прикрыли семейную нарколабораторию

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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, пробирки, химия, колбочки, химическая лаборатория
Мефедрон производили в автомобильном боксе Фото:

В Перми сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, которую организовали отец и сын. Подробности о незаконной деятельности пермяков рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.

«Установлено, что отец и сын в Перми решили заняться производством мефедрона. Для этого они организовали лабораторию по производству наркотика в автомобильном боксе. В декабре 2021 года сотрудники УФСБ по Пермскому краю обнаружили и ликвидировали незаконное производство», — сообщили в ведомстве.

В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил организатора лаборатории на 10 лет в тюрьму, а исполнителя — на 8.

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В Перми сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, которую организовали отец и сын. Подробности о незаконной деятельности пермяков рассказали в пресс-службе краевого УФСБ. «Установлено, что отец и сын в Перми решили заняться производством мефедрона. Для этого они организовали лабораторию по производству наркотика в автомобильном боксе. В декабре 2021 года сотрудники УФСБ по Пермскому краю обнаружили и ликвидировали незаконное производство», — сообщили в ведомстве. В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил организатора лаборатории на 10 лет в тюрьму, а исполнителя — на 8.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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