Мэрия Перми закупает тысячи деревьев

09 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Новые саженцы заменят снесенные деревья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин заявил о начале подготовки города к осенней озеленительной кампании. По его словам, в городской питомник закуплены почти три тысячи саженцев деревьев. «„Горзеленстрой“ заключил контракт на поставку 2 988 саженцев для высадки в питомнике на доращивание. Среди первых растений питомника — 1 000 лип мелколистных, 600 тополей пирамидальных, 500 кленов остролистных, 470 ив разных сортов, 240 лиственниц, 50 яблонь декоративных, 128 кленов», — сообщил Демкин в Telegram. Глава Перми также рассказал о подготовке самого питомника. Первый участок в нем расчищен, ведется монтаж ограждения и системы дренажа. Посадки в питомнике начнутся в середине сентября. О том, что мэрия Перми организует муниципальный питомник для выращивания деревьев, стало известно в феврале. В конце 2021 года Демкин распорядился создать отдельное учреждение, которое будет заниматься озеленением города — МУП «Горзеленстрой» возглавила эколог Екатерина Овчинникова.

Глава Перми Алексей Демкин заявил о начале подготовки города к осенней озеленительной кампании. По его словам, в городской питомник закуплены почти три тысячи саженцев деревьев. «„Горзеленстрой“ заключил контракт на поставку 2 988 саженцев для высадки в питомнике на доращивание. Среди первых растений питомника — 1 000 лип мелколистных, 600 тополей пирамидальных, 500 кленов остролистных, 470 ив разных сортов, 240 лиственниц, 50 яблонь декоративных, 128 кленов», — сообщил Демкин в Telegram. Глава Перми также рассказал о подготовке самого питомника. Первый участок в нем расчищен, ведется монтаж ограждения и системы дренажа. Посадки в питомнике начнутся в середине сентября. О том, что мэрия Перми организует муниципальный питомник для выращивания деревьев, стало известно в феврале. В конце 2021 года Демкин распорядился создать отдельное учреждение, которое будет заниматься озеленением города — МУП «Горзеленстрой» возглавила эколог Екатерина Овчинникова.