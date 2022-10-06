В трактор врезалась иномарка
В Перми на Восточном обходе Toyota RAV 4 влетела в едущий попутно трактор. Подробности столкновения рассказали в ГИБДД по городу Перми.
«В 13:50 по Восточному обходу Toyota RAV 4 ехала в сторону улицы Фрунзе. По предварительной информации женщина, которая была за рулем иномарки, не справилась с управлением и въехала в попутно двигавшийся трактор «Беларусь», — сообщили в ведомстве.
В результате аварии пострадала пермячка, которая была за рулем иномарки. Водителю трактора оказана разовая медицинская помощь на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
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