На восточном обходе в Перми иномарка влетела в трактор. Видео

06 октября 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

В трактор врезалась иномарка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на Восточном обходе Toyota RAV 4 влетела в едущий попутно трактор. Подробности столкновения рассказали в ГИБДД по городу Перми. «В 13:50 по Восточному обходу Toyota RAV 4 ехала в сторону улицы Фрунзе. По предварительной информации женщина, которая была за рулем иномарки, не справилась с управлением и въехала в попутно двигавшийся трактор «Беларусь», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадала пермячка, которая была за рулем иномарки. Водителю трактора оказана разовая медицинская помощь на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

В Перми на Восточном обходе Toyota RAV 4 влетела в едущий попутно трактор. Подробности столкновения рассказали в ГИБДД по городу Перми. «В 13:50 по Восточному обходу Toyota RAV 4 ехала в сторону улицы Фрунзе. По предварительной информации женщина, которая была за рулем иномарки, не справилась с управлением и въехала в попутно двигавшийся трактор «Беларусь», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадала пермячка, которая была за рулем иномарки. Водителю трактора оказана разовая медицинская помощь на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.