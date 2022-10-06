В Челябинске из-за ДТП на плотине образовалась пробка. Скрин

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На месте аварии работают экстренные службы Фото:

Автомобильная авария произошла в районе Шершневского водохранилища в Челябинске. Из-за ДТП в районе плотины образовалась пробка.

«Жесткое ДТП на улице Худякова случилось сегодня, 6 октября, примерно в 20:00. Наши подписчики прислали видео, на котором видны всмятку разбитые автомобили. На месте ЧП работают полиция и скорая», — сообщает паблик «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются, о пострадавших пока ничего неизвестно. Комментарии от городской ГИБДД будет опубликован, как только поступит. По данным «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовалась автомобильная пробка длинною около 1 километра.

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Автомобильная авария произошла в районе Шершневского водохранилища в Челябинске. Из-за ДТП в районе плотины образовалась пробка. «Жесткое ДТП на улице Худякова случилось сегодня, 6 октября, примерно в 20:00. Наши подписчики прислали видео, на котором видны всмятку разбитые автомобили. На месте ЧП работают полиция и скорая», — сообщает паблик «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства ДТП устанавливаются, о пострадавших пока ничего неизвестно. Комментарии от городской ГИБДД будет опубликован, как только поступит. По данным «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовалась автомобильная пробка длинною около 1 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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