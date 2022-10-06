Житель Пермского края погиб на Украине

07 октября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Погибший был уроженцем Карагайского муниципального округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Пермского края Дмитрий Цуканов 1995 года рождения. Об этом сообщается в группе администрации Карагайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Погиб, как герой, отстаивая право людей на жизнь, защищая национальную безопасность России. Администрация Карагайского округа выражает соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память и вечная слава», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания с погибшим не сообщается. Российская Федерация проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Российские военные взяли под контроль на Украине большую часть Запорожья и ДНР, а кроме того, ЛНР и Херсонскую область. После проведения референдумов эти территории вошли в состав РФ. Президент Владимир Путин объявлял целями спецоперации помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Пермского края Дмитрий Цуканов 1995 года рождения. Об этом сообщается в группе администрации Карагайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Погиб, как герой, отстаивая право людей на жизнь, защищая национальную безопасность России. Администрация Карагайского округа выражает соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память и вечная слава», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания с погибшим не сообщается. Российская Федерация проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Российские военные взяли под контроль на Украине большую часть Запорожья и ДНР, а кроме того, ЛНР и Херсонскую область. После проведения референдумов эти территории вошли в состав РФ. Президент Владимир Путин объявлял целями спецоперации помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.