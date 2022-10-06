06 октября 2022

Житель Пермского края погиб на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Погибший был уроженцем Карагайского муниципального округа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Пермского края Дмитрий Цуканов 1995 года рождения. Об этом сообщается в группе администрации Карагайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Погиб, как герой, отстаивая право людей на жизнь, защищая национальную безопасность России. Администрация Карагайского округа выражает соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память и вечная слава», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания с погибшим не сообщается.

Российская Федерация проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Российские военные взяли под контроль на Украине большую часть Запорожья и ДНР, а кроме того, ЛНР и Херсонскую область. После проведения референдумов эти территории вошли в состав РФ. Президент Владимир Путин объявлял целями спецоперации помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Пермского края Дмитрий Цуканов 1995 года рождения. Об этом сообщается в группе администрации Карагайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Погиб, как герой, отстаивая право людей на жизнь, защищая национальную безопасность России. Администрация Карагайского округа выражает соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память и вечная слава», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания с погибшим не сообщается. Российская Федерация проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Российские военные взяли под контроль на Украине большую часть Запорожья и ДНР, а кроме того, ЛНР и Херсонскую область. После проведения референдумов эти территории вошли в состав РФ. Президент Владимир Путин объявлял целями спецоперации помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...