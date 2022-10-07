Лавров: рак мозга у НАТО зашел слишком далеко

07 октября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что диагноз Макрона, касаемо НАТО зашел слишком далеко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Министерства Иностранных Дел (МИД) Сергей Лавров заявил, что «рак мозга» у НАТО, диагностированный президентом Франции Макроном, зашел слишком далеко. Об этом политик высказался во время прямой трансляции на YouTube-канале министерства. «Президент Макрон, как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса (НАТО), и, судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», — сказал Лавров. Также политик добавил, что Россия предостерегает США и других «спонсоров» киевского режима от повышения вовлеченности в конфликт России и Украины, а военные доктрины РФ останутся неизменными, как и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. «Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследует цель запугать международное сообщество», — подытожил глава МИД РФ. Ранее президент Франции Макрон заявил, что НАТО лишилось координации внутри альянса. По этой причине, как заключил Макрон, мозг организации начал умирать.

Глава Министерства Иностранных Дел (МИД) Сергей Лавров заявил, что «рак мозга» у НАТО, диагностированный президентом Франции Макроном, зашел слишком далеко. Об этом политик высказался во время прямой трансляции на YouTube-канале министерства. «Президент Макрон, как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса (НАТО), и, судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», — сказал Лавров. Также политик добавил, что Россия предостерегает США и других «спонсоров» киевского режима от повышения вовлеченности в конфликт России и Украины, а военные доктрины РФ останутся неизменными, как и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. «Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследует цель запугать международное сообщество», — подытожил глава МИД РФ. Ранее президент Франции Макрон заявил, что НАТО лишилось координации внутри альянса. По этой причине, как заключил Макрон, мозг организации начал умирать.