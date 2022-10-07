Лавров: рак мозга у НАТО зашел слишком далеко

Глава Министерства Иностранных Дел (МИД) Сергей Лавров заявил, что «рак мозга» у НАТО, диагностированный президентом Франции Макроном, зашел слишком далеко. Об этом политик высказался во время прямой трансляции на YouTube-канале министерства.
«Президент Макрон, как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса (НАТО), и, судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», — сказал Лавров. Также политик добавил, что Россия предостерегает США и других «спонсоров» киевского режима от повышения вовлеченности в конфликт России и Украины, а военные доктрины РФ останутся неизменными, как и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. «Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследует цель запугать международное сообщество», — подытожил глава МИД РФ.
Ранее президент Франции Макрон заявил, что НАТО лишилось координации внутри альянса. По этой причине, как заключил Макрон, мозг организации начал умирать.
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Глава Министерства Иностранных Дел (МИД) Сергей Лавров заявил, что «рак мозга» у НАТО, диагностированный президентом Франции Макроном, зашел слишком далеко. Об этом политик высказался во время прямой трансляции на YouTube-канале министерства. «Президент Макрон, как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса (НАТО), и, судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», — сказал Лавров. Также политик добавил, что Россия предостерегает США и других «спонсоров» киевского режима от повышения вовлеченности в конфликт России и Украины, а военные доктрины РФ останутся неизменными, как и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. «Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследует цель запугать международное сообщество», — подытожил глава МИД РФ. Ранее президент Франции Макрон заявил, что НАТО лишилось координации внутри альянса. По этой причине, как заключил Макрон, мозг организации начал умирать.