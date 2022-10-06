В Перми дома перекрасят в цвет леса. Фото

В Перми к 300-летию города пятиэтажки покрасят в цвет, гармонирующий с лесом

07 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Балатовский лес находится напротив этих домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские власти к юбилею города отремонтируют дома на «гостевом маршруте» по улице Малкова. Фасады пятиэтажек покрасят в нежные природные оттенки, чтобы визуально объединить жилой район с Черняевским лесом. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Департамент градостроительства администрации Перми согласовал колерные паспорта многоквартирных жилых домов, расположенных по улице Малкова, 14, 16, 18 и 20. Для отделки фасадов будет применена цветовая гамма природных оттенков. Основной идеей при выборе цвета стало соединение Черняевского леса с существующей жилой застройкой, когда жители ощущают близость к природе уже на крыльце своего дома.», — сказано на сайте. Это резедово-зеленый, бело-зеленый, желто-серый цвет. В рамках улучшения архитектурного облика «гостевого маршрута» вдоль домов установят плиты по технологии вентилируемых фасадов, капитально отремонтируют крыши, обновят утеплитель, отремонтируют входные группы, устроят новую отмостку фундамента. Также будут обновлены фасады на улицах Локомотивной и шоссе Космонавтов. Окончить все работы планируется в мае 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в порядок приведут фасады и на центральных улицах города. В рамках подготовки к юбилею, до 2023 года в Перми планируется привести в нормативное состояние 102 многоквартирных дома на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Петропавловской. Некоторые пермяки против нововведений к юбилею города. Так, собственники ряда домов по Комсомольскому проспекту отказывались от архитектурной подсветки своего жилья. По задумке, дома должны быть покрашены в такие цвета Фото предоставлено администрацией города Перми Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти к юбилею города отремонтируют дома на «гостевом маршруте» по улице Малкова. Фасады пятиэтажек покрасят в нежные природные оттенки, чтобы визуально объединить жилой район с Черняевским лесом. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Департамент градостроительства администрации Перми согласовал колерные паспорта многоквартирных жилых домов, расположенных по улице Малкова, 14, 16, 18 и 20. Для отделки фасадов будет применена цветовая гамма природных оттенков. Основной идеей при выборе цвета стало соединение Черняевского леса с существующей жилой застройкой, когда жители ощущают близость к природе уже на крыльце своего дома.», — сказано на сайте. Это резедово-зеленый, бело-зеленый, желто-серый цвет. В рамках улучшения архитектурного облика «гостевого маршрута» вдоль домов установят плиты по технологии вентилируемых фасадов, капитально отремонтируют крыши, обновят утеплитель, отремонтируют входные группы, устроят новую отмостку фундамента. Также будут обновлены фасады на улицах Локомотивной и шоссе Космонавтов. Окончить все работы планируется в мае 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в порядок приведут фасады и на центральных улицах города. В рамках подготовки к юбилею, до 2023 года в Перми планируется привести в нормативное состояние 102 многоквартирных дома на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Петропавловской. Некоторые пермяки против нововведений к юбилею города. Так, собственники ряда домов по Комсомольскому проспекту отказывались от архитектурной подсветки своего жилья.